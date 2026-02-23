Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Juan Cuadrado, de vuelta al ruedo; reapareció con Pisa después de más tres meses de ausencia

Juan Cuadrado, de vuelta al ruedo; reapareció con Pisa después de más tres meses de ausencia

Este lunes, Pisa perdió 1-0 con la Fiorentina, sin embargo, la noticia tuvo que ver con el regreso del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien no tenía acción desde el 7 de noviembre de 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, en un partido del Pisa, por la Serie A de Italia
Getty Images

