Juan Cuadrado, de vuelta al ruedo; reapareció con Pisa después de más tres meses de ausencia

La jornada 26 de la Serie A de Italia 2025-26 culminó este lunes 23 de febrero con la victoria 1-0 de la Fiorentina sobre el Pisa. El conjunto azul y negro no tuvo su mejor presentación, pero contó con un importante regreso. Se trata del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien llevaba bastante tiempo sin jugar por complicaciones físicas.

Moise Kean fue el encargado de poner a celebrar al conjunto violeta a los 13 minutos. Ese tanto fue suficiente para sellar los tres puntos y tomar un aire en la zona de descenso. Por su parte, Pisa sigue condenado en la zon roja con 15 unidades y la casilla 19°.

El nacido en Necoclí recibió el llamado de su entrenador Oscar Hiljemark a los 68 minutos para ocupar el lugar de su compañero Idrissa Touré. Cuadrado le dio un poco más de dinámica al ataque por la banda derecha, pero se pasó de revoluciones y al 79' vio la tarjeta amarilla por una fuerte entrada. De ahí en adelante lo intentó y según 'Sofascore', completó 16 de 18 pases, con un 89% de precisión. El otrora jugador de la Selección Colombia solo remató una vez y le alcanzó para una nota 7.2 puntos desde el citado portal.

Cuadrado regresó a las canchas luego de tres meses y 16 días de ausencia por una lesión en el muslo de su pierna. Su último juego fue el 7 de noviembre de 2025, en la victoria 1-0 sobre el Cremonese. El futbolista de 37 años se perdió 12 encuentros por dicha molestia. Es decir, estaba disponible desde principios de febrero, sin embargo, contra Hellas Verona y Milan estuvo en el banco de suplentes, pero no saltó a la cancha por decisión técnica.



Desde su llegada, Cuadrado no ha encontrado mucha regularidad, pese a que le dieron la confianza para liderar un camerino repleto de jóvenes. El canterano del Medellín apenas registra 13 partidos, un gol y 423 minutos.

Publicidad

El próximo encuentro de Cuadrado y Pisa será el 2 de marzo frente al Bologna, de Jhon Janer Lucumí.