Estados Unidos vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Paraguay mide este viernes su fuerza en el Mundial 2026 frente a uno de los tres anfitriones, Estados Unidos, en un debut de alta tensión al que la 'albirroja' llega condicionada por la duda en el once titular de la estrella Julio 'la Joya' Enciso.

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles y marcará la casilla de salida de la Copa del Mundo en suelo estadounidense con el arranque del grupo D, que completan Australia y Turquía.

Así llega la 'albirroja' a la cita orbital

Tras 16 años de ausencia, Paraguay arriba a este encuentro condicionada por la gran estrella del equipo, el delantero Julio Enciso, cuyo puesto en el once inicial se mantiene en interrogante por la lesión muscular que arrastra desde el pasado 5 de junio.



'La Joya' sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso de preparación contra Nicaragua, una dolencia que acarreaba desde el calentamiento y que se agravó por un fuerte golpe.

Selección de Paraguay; previo al inicio del Mundial 2026

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El atacante ha estado entrenando desde su llegada el pasado domingo a la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, donde el club tiene su sede, apartado del grupo y su presencia en el terreno de juego para el primer partido de la Albirroja dependerá de su evolución en las próximas horas.

El técnico argentino Gustavo Alfaro sostendrá la estructura de Paraguay sobre la jerarquía de Gustavo Gómez, capitán y pilar defensivo que milita en el Palmeiras brasileño.

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Los tres puntos en disputa resultan esenciales para mantenerse a flote en uno de los grupos más impredecibles del torneo, donde Estados Unidos parte con la irrefutable ventaja local.

El compromiso añadirá un choque extra en los banquillos, con un Alfaro que se verá las caras con su compatriota Mauricio Pochettino, quien debuta en una cita mundialista liderando el ambicioso proyecto del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Estados Unidos, a imponer su condición de anfitrión

Sobre el tablero, el capitán y atacante del AC Milán, Christian Pulisic, además del centrocampista del Juventus Weston McKennie, encabezan el conjunto más exigente de la historia de Estados Unidos.

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La principal preocupación del seleccionador se cierne sobre todo en la fragilidad de la línea defensiva y en la alarmante falta de profundidad de una plantilla acostumbrada a sumar kilómetros sobre el césped.

Pese a que los pronósticos favorecen al anfitrión, el foco de Estados Unidos radica en frenar el juego directo de Paraguay, además de controlar la posesión y el ritmo del partido.

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Entre las filas del combinado norteamericano también emerge Giovanni Reyna, la joven promesa del Borussia Dortmund e hijo del excapitán nacional Claudio Reyna; y Weston McKennie, cuya energía en la Juventus lo enmarca como el gran motor de la selección.

Estados Unidos debuta en el Mundial 2026 frente a Paraguay. Foto: AFP

Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Freese, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman, Antonee Robinson, Sergino Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Seleccionador: Mauricio Pochettino

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Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

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Estados Unidos vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

Día: viernes 12 de junio del 2026.

Jornada: primera fecha del grupo D.

Hora: 8:00 de la noche (de Colombia).

Árbitro: Dannie Makkelie, de Países Bajos.

Estadio: Los Ángeles

TV: Gol Caracol, Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos