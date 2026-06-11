No ha empezado el Mundial 2026 y ya hay candente polémica entre Brasil y Argentina; acá lo que pasó

La Copa del Mundo está a muy poco tiempo de comenzar y el planeta entero no solo permanece atento a este evento que se celebra cada cuatro años, sino que además muchos aficionados ya se atreven a señalar a sus favoritos para quedarse con el título.

En esta ocasión, no fue un aficionado quien dio su pronóstico, sino un exfutbolista muy reconocido tanto en Sudamérica como en Europa. A lo largo de su carrera dejó huella no solo por los títulos que conquistó, sino también por la 'garra' y la entrega con las que defendió cada camiseta que vistió.

Se trata del brasileño Felipe Melo, quien recientemente estuvo como invitado en un programa de 'globo', en donde allí se le preguntó por sus selecciones favoritas a quedarse con el título. La respuesta iba bien, pero lo que generó polemica mas tarde fue 'arremeter' contra la vigente campeona del mundo, Argentina, lo cual para muchos de los aficionados no estuvieron de acuerdo.

"Como favoritos están Francia, está España, está Portugal, pero hoy, con todo respeto, no pongo a Argentina por delante de Brasil", inició diciendo el ex defensor.



Felipe Melo, mediocampista brasileño del Fluminense, en acción de juego en la Copa Libertadores Getty Images

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"No la pongo. Ellos nos ganaron en este ciclo... Está bien, con todo el respeto del mundo, pero no veo a Argentina mejor que Brasil. Es mi opinión", continuó argumentado, y dijo que dicho comentario no lo hacía en forma de '"patriotismo" o "brasileñista".

Pero no todo quedó ahí, además, no ocultó el deseo que los dirigidos por Carlo Ancelotti se puedan encontrarse en alguna fase del Mundial a la 'albiceleste', para que así se pueda dar "una revancha" por los últimos triunfos que ha tenido la 'scaloneta' frente a la 'verdeamarela'.

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¿Se podrían enfrentar Argentina y Brasil en el Mundial?

Aunque ambas selecciones se encuentran en grupos diferentes, lo cierto es que podrían enfrentarse en las instancias decisivas del torneo, lo que haría aún más atractivo un eventual duelo entre ambas. Si terminan como líderes de sus respectivos grupos y logran superar los dieciseisavos de final, los octavos, los cuartos de final y las semifinales, podrían verse las caras en una instancia definitiva.

Por otro lado, una final entre ambas también es una posibilidad. Para que esto ocurra, una de las selecciones tendría que avanzar como líder de su grupo y la otra como segunda. Si posteriormente superan las rondas eliminatorias correspondientes, el esperado enfrentamiento podría darse en la gran final del certamen.