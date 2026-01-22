A Juan Guillermo Cuadrado le salió un 'medio hermano' futbolista; "él es millonario y yo no"

En el fútbol hay grandes historias que se escriben en las canchas, pero hay otras que se construyen fuera de ella. Tal es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano del Pisa de la Serie A de Italia, a quien le salió un medio hermano que también es futbolista, pero que nació en otro país y representa a una selección nacional.

La historia fue revelada por el hondureño Edwin Solano, de 29 años, quien milita en el Olimpia, del país centroamericano. “Fue algo bien curioso, ni yo mismo me lo creía. Todo surgió cuando un tío que viaja con frecuencia a Colombia me dice: ‘Fíjate que tu papá fue marido de la mamá de Juan Guillermo Cuadrado’. Mi tío es bien pajero y yo creí que estaba hablando paja”, contó de entrada para el medio 'Diez'.

Edwin Solano, jugador de Olimpia (Honduras) y de la Selección de Honduras. Omar Vega/Getty Images

Sin embargo, esa coincidencia no terminó allí, puesto que en el 2022, en Curazao, Solano estaba concentrado con la Selección de Honduras y se cruzó con Cuadrado, que estaba de vacaciones, en el mismo hotel. “Lo vi frente al mar, leyendo un libro, y dije: es ahora o nunca. Juan, ¿cómo estás? Fíjese que le quiero hacer una pregunta. Mire que yo soy hijo de tal y tal…", dijo el futbolista que se desempeña con extremo por la banda derecha.



Cuadrado no lo podía creer y con mucha sorpresa le respondió. “Marica, ¿es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal? Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina”, dijo el oriundo de Necoclí que en sus inicios se fue a probar suerte en River Plate y Boca Juniors.

El desenlace de esta historia fue una amistad que perdura hasta la actualidad. “Ahí me confesó que mi papá había sido marido de la mamá de él (…) Nos agregamos a Instagram, hablamos y todo eso", complementó Solano.

Por último, Edwin se tomó con mucho humor toda esta situación y dio cuenta de las dos caras de la moneda. "Es real. Es mi medio hermano, solo que él es millonario y yo no (risas)”, concluyó.