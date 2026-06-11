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La Selección Colombia y una novedad que afectaría su debut en el Mundial 2026

El estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 está prevista para el 17 de junio frente a Uzbekistán, pero hubo noticias de última hora con respecto a su debut.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio.
La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio.
Foto: AFP

México, Brasil, Uruguay, Ecuador y la Selección Colombia cuentan con pronósticos meteorológicos que prevén posibilidad de lluvia en sus estrenos para el Mundial 2026, mientras que la vigente campeona, Argentina, tendrá un debut de tiempo estable, soleado y con una máxima de 27 grados centígrados.

El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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De hecho, según un estudio de 'Climate Central', de los 104 partidos del calendario habrá 97 que se disputarán en condiciones desfavorables para el jugador y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento.

Estreno con posibilidad de lluvia: la tormenta Boris en México

Sin embargo, hay varias selecciones que podrían ver cómo en sus primeros partidos de la fase de grupos los chubascos refresquen las altas temperaturas.

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México, una de las tres anfitriones de este Mundial, será la encargada de dar el pistoletazo de salida contra Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio, día para el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano prevé intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con un 80 % de probabilidad, debido a la tormenta tropical Boris que ya ha dejado estragos en los aledaños del mítico recinto.

Colombia, que juega en la misma instalación unos días después, el 17, podría también sufrir lluvias debido al mismo fenómeno.

Selección Colombia
Selección Colombia, lista para el Mundial 2026 - Foto:
AFP

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Brasil, pentacampeona del mundo, comienza el torneo el sábado 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, con una previsión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de un 40 % de probabilidad de chubascos; cielo parcialmente soleado y una temperatura máxima cercana a los 29 °C.

La selección uruguaya, que empieza el 15 de junio ante Arabia Saudí en Miami, lo hará con un 70 % de probabilidad de chubascos sin descartar tormentas eléctricas, lo que podría detener el partido por al menos media hora, tal y como prevé el protocolo estadounidense en caso de rayos a nueve millas alrededor (15 kilómetros, aproximadamente) de un estadio sin techar.

La máxima para este duelo se prevé cercana a los 33 grados.

Además, Ecuador cuenta con un 40 % de probabilidad de lluvia en la jornada de su partido ante Costa de Marfil del 14 de junio en Filadelfia, con 34 grados de máxima.

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La campeona, tiempo soleado y 27 grados de máxima

Argentina, que inicia la defensa de su corona contra Argelia el martes 16 de junio en Kansas, lo hará con un clima más liviano, en una jornada mayormente soleada y con una temperatura máxima cercana a los 27 grados.

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Paraguay disputará el duelo ante la anfitriona Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles, en un día soleado, con una máxima de unos 25 grados que, sobre la hora del duelo, se nublará ligeramente y presentará una mínima de alrededor de 17 grados.

El sábado 13 debutará Haití en lo que es el segundo mundial de su historia, tras el de 1974. Lo hará ante Escocia en Boston, en un día que se prevé mayormente soleado, con una máxima de unos 32 grados.

Y Panamá, el 17 de junio ante Ghana, en Toronto, jugará con un pronóstico general de sol con intervalos nubosos, aunque por la tarde con ligera posibilidad de que caiga algún chubasco, similar a lo que marca en días anteriores el Servicio Meteorológico de Canadá.

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