Juan Guillermo Cuadrado está de celebración: completó 400 partidos en la Serie A de Italia

En la fecha más reciente del fútbol italiano, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado consiguió un impresionante registro, compitiendo en cancha con el Pisa FC. El nacido en Necoclí llegó a los 400 partidos en la Serie A, una cifra que pocos se han dado el lujo de obtener. Si bien la celebración no pudo ser mejor, puesto que cayeron 4-0 con el Bolonia, el volante se reportó con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Cuando empecé esta carrera soñaba muchas cosas y estaba dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios. Solo Dios sabe todo lo que pase, las lágrimas que derrame y todo lo que pase. Pero tampoco imaginé que que Dios me permitiría alcanzar tantas cosas y disfrutar tanto de una profesión tan hermosa. Definitivamente Dios hace mucho más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Solo a Él sea la gloria. Gracias Señor Jesucristo", se lee en la publicación de Cuadrado en su perfil oficial de 'Instagram'.

Cuadrado se ha dado el lujo de jugar en Italia en equipos como la Juventus, donde justamente jugó más de la mitad de los partidos que tiene en Serie A (224). También pasó por Fiorentina, Lecce, Atalanta, Udinese, Inter de Milán y Pisa. El 'cafetero' no es delantero, pero se las ha arreglado para aportar en ofensiva y por eso registra 43 goles y 69 asistencias, con un acumulado de 27.642 minutos de juego.

El jugador que tiene 37 años ha tenido dos etapas largas en Italia. Primero, del 2009 hasta febrero de 2015, luego tuvo un fugaz paso por el Chelsea, y finalmente desde agosto de 2015 hasta la actualidad.



El lateral derecho, que también se ha desempeñado como extremo, ha sabido brilla en la Selección Colombia, pese a que en la actualidad no es tenido en cuenta por Néstor Lorenzo. Con la 'tricolor', cosecha 11 goles y 20 asistencias, en 116 partidos.

