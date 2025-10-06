Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Juan Guillermo Cuadrado está de celebración: completó 400 partidos en la Serie A de Italia

Juan Guillermo Cuadrado está de celebración: completó 400 partidos en la Serie A de Italia

El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente milita en el Pisa, consiguió un registro impresionante en el 'calcio' italiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa.
