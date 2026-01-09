"Dedico el gol a mi país, Venezuela, que pasa por momentos complicados"

Mikel Aramburu, jugador venezolano de la Real Sociedad, dedicó este viernes 9 de enero el gol de la victoria de su equipo ante el Getafe a su país, que, recordó, "pasa momentos complicados".

El jugador del conjunto 'donostiarra' añadió a su familia dentro de una dedicatoria marcada por un tanto clave en el minuto 96, cuando remató a la red un córner que acabó con la resistencia del cuadro 'azulón'.

"Muy feliz. He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así, si no marcas te aprietan, pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido", dijo Mikel Aramburu en declaraciones a 'Movistar Plus'.

Además, aseguró que su entrenador, Pellegrino Matarazzo, les avisó de que el partido no iba a ser "bonito" y reconoció que todos los jugadores "sabían" a qué se juega en el Coliseum.



"Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado (con la llegada del nuevo entrenador), pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados", concluyó.



Así fue el gol de Mikel Aramburu para darle la victoria a la Real Sociedad vs. Getafe:

Cronología del compromiso

La Real Sociedad ganó 1-2 al Getafe con un tanto en la primera parte de Brais Méndez y con otro de Fernando Aramburu, en el minuto 96, que contestó al de Juanmi Jiménez en el 90.

La Real Sociedad se adelantó en el partido por medio de Brais Méndez, que batió a Soria con un zurdazo en el minuto 36. Después desperdició dos mano a mano de Oyarzabal ante Soria y Juanmi empató en el minuto 90 para el Getafe.

Cuando parecía que el partido iba a terminar con la igualdad, Aramburu remató un córner a la red para dar tres puntos a la Real Sociedad, que igualó al Getafe en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y se colocó décimo a falta de la disputa del resto de la jornada.

Barcelona, Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club adelantaron sus partidos de esta jornada por la disputa en Yeda (Arabia Saudita) de la Supercopa de España, cuya final jugarán este domingo 'azulgranas' y 'merengues'.