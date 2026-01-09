Síguenos en:
Gol Caracol  / "Dedico el gol a mi país, Venezuela, que pasa por momentos complicados"

Finalizado el compromiso de la Liga de España entre Getafe y Real Sociedad, un futbolista del conjunto 'donostiarra' dejó una dedicatoria especial para su nación, Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 9 de ene, 2026
Mikel Aramburu en Getafe vs. Real Sociedad por la Liga de España.
Mikel Aramburu en Getafe vs. Real Sociedad por la Liga de España.
Getty

