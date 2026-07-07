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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador colombiano se quedó sin equipo en España; jugó poco y no le renovaron

Jugador colombiano se quedó sin equipo en España; jugó poco y no le renovaron

Se trata de un talentoso jugador colombiano que fue fichado en el mercado de invierno, pero que tuvo poca acción y por ende no le extendieron el contrato.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Balón de la Liga Hypermotion de España.
Balón de la Liga Hypermotion de España.
Getty Images.

El futbolista colombiano Nicolás Benedetti no continuará la próxima temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, según hizo oficial este martes el club español.

El atacante de 29 años, internacional absoluto con Colombia, llegó en el pasado mercado de invierno como refuerzo ofensivo del conjunto grancanario, pero tuvo una escasa participación en la Segunda División española, con sólo cinco partidos disputados.

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Benedetti se incorporó a la Unión Deportiva el pasado mes de diciembre y firmó hasta el final de la temporada 2025-2026.

El club isleño tenía la opción de ampliar esa vinculación por cuatro campañas más, posibilidad que finalmente ha descartado para su próximo proyecto de ascenso a Primera División.

"La UD Las Palmas agradece a Benedetti su profesionalidad y dedicación, al tiempo que le desea los mayores éxitos tanto a nivel personal como deportivo", expresa el club grancanario en el comunicado con el que se despide del internacional colombiano.

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