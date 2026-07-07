Le dan palo a Roberto Martínez por eliminación de Portugal; "pagando el precio de los errores"

La derrota de la Selección de Portugal frente a España (0-1) en los octavos de final del Mundial de 2026 no sólo puso fin al sueño mundialista de la selección lusa. Para la prensa portuguesa, el gol de Mikel Merino en el descuento del partido disputado en Dallas certificó también el final de un proyecto que nunca terminó de convencer pese a sus buenos resultados y a la conquista de la Liga de Naciones hace apenas un año.

La eliminación abrió paso, además, al anuncio del propio Roberto Martínez de que no continuará como seleccionador nacional, un desenlace que este martes los principales diarios del país consideran tan inevitable como necesario.

Los tres grandes diarios deportivos coinciden en el diagnóstico: Portugal desaprovechó una de las generaciones con más talento de su historia y volvió a quedarse corto cuando el nivel de exigencia aumentó. A Bola, el periódico deportivo de mayor tradición en el país, resume el sentir general con una idea que atraviesa toda su cobertura: "Portugal pagando el precio de los errores de Martínez y fuera del Mundial.

El diario considera que la selección ofreció una primera parte competitiva, pero fue claramente superada tras el descanso, especialmente desde los banquillos. La gestión de los cambios y la incapacidad para reaccionar al dominio español ocupan buena parte de sus análisis.



Para el rotativo lisboeta, la derrota no representa un accidente, sino la consecuencia lógica de un equipo que nunca encontró una identidad reconocible frente a las grandes selecciones.

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La propia comparecencia de Roberto Martínez, en la que confirmó que había dirigido su último partido con Portugal, monopoliza igualmente la portada digital de A Bola, que da prácticamente por hecho que el veterano Jorge Jesus será el encargado de iniciar el nuevo ciclo.

También Record interpreta la eliminación como un fracaso deportivo para una plantilla llamada a competir por el título. Aunque su cobertura pone el acento en el desarrollo del encuentro y en las reacciones posteriores, los análisis publicados tras el partido hablan de un adiós prematuro que contradice las expectativas generadas antes del torneo y abren ya el debate sobre el futuro inmediato de la selección.

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En la misma línea, O Jogo considera que Dallas simplemente aceleró un desenlace que parecía madurar desde hace meses. Sus comentaristas sostienen que Portugal llevaba tiempo mostrando dificultades para dominar a los grandes rivales y una excesiva dependencia del talento individual de futbolistas como Bruno Fernandes, Vitinha o Bernardo Silva.

Roberto Martínez; entrenador de la Selección de Portugal en rueda de prensa Fotografía de: AFP

Entre la prensa generalista, el enfoque resulta menos emocional y más estructural. Público interpreta el final del ciclo como una oportunidad perdida para una generación excepcional, mientras que Expresso centra el debate en el futuro de la Federación Portuguesa de Fútbol y en el perfil del próximo seleccionador, que deberá reconstruir un equipo capaz de competir con personalidad en las grandes citas internacionales.

Incluso medios de corte más popular, como Correio da Manhã, reflejan el ambiente de decepción que domina este martes el país. El periódico destaca el anuncio del técnico español "Fue mi último partido con la selección nacional.Portugal" y recoge sus palabras de despedida, en las que agradece el apoyo recibido y reconoce que, sin haber conquistado el Mundial, "no tenía sentido continuar".

Paradójicamente, pocos cuestionan los números del técnico español. Martínez abandona el cargo con el mejor porcentaje de victorias de un seleccionador portugués, una brillante fase de clasificación para el Mundial y el título de la Liga de Naciones de 2025.

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Sin embargo, la práctica totalidad de los analistas coincide en que esos registros estadísticos nunca lograron disipar la sensación de que Portugal jugaba por debajo del potencial de una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia.

La conclusión que recorre este martes las portadas portuguesas es prácticamente unánime: el problema no fue únicamente la derrota frente a España, sino la convicción de que el proyecto había agotado su recorrido mucho antes de que Mikel Merino marcara el gol que cerró definitivamente la etapa de Roberto Martínez al frente de la selección portuguesa.