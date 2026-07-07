Cristiano Ronaldo y las dudas sobre su futuro en Portugal; ¿será el reemplazo de Roberto Martínez?

El futuro de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal es, en estos momentos, una incógnita en el país, a la espera de saber si su capitán se despedirá del combinado tras la eliminación en el Mundial o si seguirá con quien sustituya al técnico español Roberto Martínez.

Cristiano domina este martes la portada de los periódicos lusos, tanto deportivos como generalistas, que se hacen eco de las lágrimas del delantero tras la derrota ante España (1-0) en los octavos de final de lo que ha sido su última Copa del Mundo.

"Ronaldo se despide entre lágrimas", escriben el Record y el Correio da Manhã -el periódico de mayor tirada de Portugal-, de los que el jugador es uno de los accionistas. Por su parte, el Jornal de Notícias titula en castellano, con un "Adiós" en portada, donde también menciona "Ronaldo entre lágrimas en su 'último baile'".

Cristiano Ronaldo, de 41 años, confirmó tras el partido contra España que este sería su último Mundial, pero prefirió reflexionar más detenidamente sobre su futuro con la selección portuguesa. "Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida", comentó a la prensa.



Pase lo que pase, Cristiano ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" por haberlo dado siempre todo con los colores nacionales y ha recordado los tres títulos conquistados: la Eurocopa de 2016 y dos Ligas de las Naciones.

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"Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue", dijo.

El gol de Mikel Merino en el minuto 91 supuso el pase de España a cuartos y el final de la etapa de Roberto Martínez al frente de Portugal, que ahora busca un sustituto. La prensa portuguesa da por hecho que el sucesor del técnico catalán será Jorge Jesus, exentrenador del Benfica, del Sporting y del Flamengo brasileño, quien más recientemente dirigió en Arabia Saudí tanto a Cristiano Ronaldo como a João Félix en el Al Nassr, con el que se proclamó campeón en el país árabe.

Cristiano Ronaldo con Portugal AFP

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Cristiano se negó a dar su opinión sobre el posible nuevo seleccionador ("No es el momento adecuado para hablar de quién vendrá") y alabó a Martínez. "Me encantó trabajar con él. Un gran entrenador, un gran ser humano, y lo que ha hecho por Portugal es digno de elogio", opinó.

Y concluyó: "Ha ganado un título con Portugal. Mucha gente no le da el valor que merece, pero Portugal antes no había ganado nada, y últimamente ha ganado títulos, lo que demuestra lo bueno que tienes que ser para ganar un título con Portugal. Quiero darle las gracias y deseo que sea muy feliz".

Esta no es una situación inédita ni para Portugal ni para Cristiano Ronaldo, quien ya se había planteado poner fin a su andadura con la selección tras el Mundial de Catar 2022. Terminó ese torneo entre lágrimas tras la derrota en cuartos ante Marruecos, un final infeliz en una competición en la que fue protagonista por los desacuerdos con su entonces club, el Manchester United, y posteriormente con el seleccionador, Fernando Santos, quien lo relegó al banquillo. Cristiano Ronaldo tiene de plazo hasta septiembre para tomar una decisión, ya que Portugal comenzará el día 24 de ese mes la defensa de su título de la Liga de Naciones en casa contra Gales.