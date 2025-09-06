Jugador de Liverpool casi daña el paso de Luis Díaz a Bayern Múnich; confesión inesperada

Luis Díaz fue el fichaje estelar del Bayern Múnich (Alemania) para la presente temporada, tras lograr su salida del Liverpool (Inglaterra) luego de que pagaran por el más de 70 millones de euros y le dieran el salario que estaba pidiendo en el equipo de la Premier League.

Pero el nombre del futbolista colombiano no deja de sonar en territorio británico, ya que en las últimas horas un excompañero de 'Lucho' en el cuadro de Merseyside decidió sorprender con una confesión que involucra al atacante colombiano, en lo que fueron las negociaciones entre ambos clubes.

Se trata de Cody Gakpo, quien de hecho en la estadía de Luis Díaz en Liverpool fue su competencia por el puesto de titular, y fue el que contó que estuvo muy cerca de ser el jugador elegido por el Bayern Múnich, en vez del guajiro.



Cody Gakpo confesó que Bayern Múnich lo quiso fichar pero fueron por Luis Díaz

En una entrevista con 'ESPN' el habilidoso atacante de Países Bajos dejó una corta pero sustanciosa declaración, señalando que "el Bayern intentó ficharme, hubo conversaciones. Pero al final se decidieron por Luis Díaz", dejando claro que desde los bávaros lo tuvieron como una opción.

🚨🇳🇱 Cody Gakpo: “Bayern tried to sign me, there were talks… but in the end, they decided to go for Luis Diaz”, told ESPN. pic.twitter.com/7tPx7tofjw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Pero todo indica que la directiva del elenco alemán se perfiló por la habilidad, el regate, la velocidad y todo lo que aporta el colombiano en la cancha, por el que desembolsaron más de 70 millones de euros, causando algunas dudas sobre el valor que pagaron por un jugador que ya tiene 28 años.

La apuesta del Bayern Múnich viene saliendo bien con Luis Díaz, quien ya es el titular indiscutible para el técnico Vincent Kompany, sus compañeros lo han elogiado constantemente y de paso ya ha marcado 3 goles oficiales, uno para ganar la Supercopa de Alemania (2-1 sobre Sttutgart), y dos en la Bundesliga (Augsburgo y Leipzig).

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

Por el momento el impacto de 'Lucho' en el club teutón ha sido inmediato, dejando atrás lo vivido en el Liverpool y enfocandose en su nuevo reto en Europa. De hecho, hace algunas horas tras conseguir la clasificación con la Selección Colombia al Mundial de 2026, el nacido en Barrancas habló de su actualidad en los bávaros.

"Jugar en un gran club siempre es especial y el Bayern Múnich es uno de esos grandes clubes. Estoy muy contento. Me he unido al equipo ideal. Seguiré trabajando duro con los pies en la tierra y centrado en mi futuro", declaró Luis Díaz sobre su presente en Alemania, siendo importante también para mantenerse en la élite a menos de 10 meses del Mundial.