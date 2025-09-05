Postal desde Alemania con dedicatoria para Luis Díaz, que hasta James Rodríguez fue incluido

Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia, que en la noche del jueves anterior logró su cupo al Mundial 2026. El extremo guajiro mostró su versatilidad por la banda, poniendo en aprietos a los zagueros de Bolivia; pero pese a sus intentos, no pudo vulnerar el pórtico de la 'verde' custodiado por Carlos Lampe.

Luego del objetivo logrado con la 'tricolor', desde Alemania le enviaron una postal al de Barrancas con mensaje de felicitación, misma en la que James Rodríguez fue incluido. El '7' y el '10' de la 'amarilla' se fundieron en un abrazo de gol.

Así fue como en las redes sociales del Bayern Múnich evidenciaron a cada uno de los futbolistas de su plantel que fueron citados por sus respectivas selecciones y Díaz Marulanda no fue la excepción. El cuadro 'bávaro' colgó un carrete fotográfico, mismo que comenzó con una imagen de 'Lucho' vistiendo los colores de la Selección Colombia y celebrando un gol con James David.

"Luis Díaz asegura boleto al Mundial 2026 con Colombia", se leyó en el trino que compartió el club más laureado del fútbol alemán en 'X'. Mientras que en su perfil oficial en español escribieron: "¡Qué calidoso, qué mostro, qué jugador!".

Publicidad

Luis Díaz löst WM-Ticket mit Kolumbien – Fehlstart in WM-Quali für DFB-Elf 🇨🇴🇩🇪 pic.twitter.com/lO7DDVrNU3 — FC Bayern München (@FCBayern) September 5, 2025

Luis Díaz disputó 87 minutos en lo que fue el triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Bolivia en el campo de juego del estadio Metropolitano. El oriundo de Barrancas tuvo opciones de cara al arco rival, pero no estuvo fino en la definición.

Publicidad

Por el lado de James Rodríguez, el '10' y capitán de la 'amarilla' jugó un total de 61 minutos frente a la 'verde', abriendo la cuenta con un buen tanto de derecha.



Así vivió Luis Díaz la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026

"Estoy muy emocionado y muy contento por lo que hizo el equipo, porque lo merecíamos. Veníamos trabajando una Eliminatoria muy buena y hoy (jueves) nos recompensa. Merecido el triunfo y merecida la clasificación. Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera y siempre trabajamos para eso, para lograr grandes cosas, los objetivos que siempre tenemos trazados y en mente", esas fueron las palabras del jugador del Bayern Múnich y de la 'tricolor' en charla con los medios de comunicación.



¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

Será el martes 9 de septiembre frente a Venezuela, en Maturín, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.