Gol Caracol  / Selección Colombia  / Postal desde Alemania con dedicatoria para Luis Díaz, que hasta James Rodríguez fue incluido

Postal desde Alemania con dedicatoria para Luis Díaz, que hasta James Rodríguez fue incluido

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, a Luis Díaz le llegaron unas felicitaciones más que especiales, mismas que fueron trasladadas a James Rodríguez.

Luis Díaz junto a James Rodríguez en medio del partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias.
AFP
Por: Marianella Ramos Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:58 a. m.