Jugador de paso por Selección Colombia fue llamado por figura para volver al fútbol argentino

El clima político en Independiente de Avellaneda, de cara a las elecciones presidenciales del domingo 13 de diciembre, ya empieza a mover nombres de peso para el próximo mercado de pases. En medio de la campaña, trascendió que Sergio 'Kun' Agüero, integrante de la 'Lista Roja' —agrupación que tiene al candidato Luciano Nakis—, se comunicó en las últimas horas con Álvaro Angulo para interiorizarse sobre su presente deportivo y sondear sus planes de cara a la próxima temporada.

Según información divulgada desde el sur del continente, el histórico exdelantero de Argentina le consultó al internacional con la Selección Colombia sobre sus objetivos para el 2027, recibiendo una respuesta más que positiva por parte del lateral izquierdo, que dejó una huella imborrable entre los aficionados del 'rey de copas' en su anterior paso por la institución.

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Álvaro Angulo con presente irregular en Pumas y puerta abierta para salir

Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Pumas Foto: AFP

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Actualmente, Angulo milita en Pumas de México, club al que arribó en 2025 en una negociación que incluyó el pase de Ignacio Pussetto —hoy a préstamo en Huracán—, y aunque tiene contrato vigente con los 'universitarios' hasta mediados de 2028, su panorama cambió drásticamente en el último semestre. El exAtlético Nacional pasó de ser titular indiscutido a perder protagonismo, al punto de sumar apenas poco más de un tiempo en cancha durante los últimos meses.



En total, registra nueve goles y dos asistencias en 59 compromisos con el cuadro mexicano (un tanto en nueve apariciones en la presente campaña de la Liga MX), pero la falta de continuidad facilitaría su salida si decide buscar un nuevo aire.

Hay que precisar que el interés de traer de vuelta a la ‘Pantera Negra Turbo’ se explica por la huella imborrable que dejó en apenas seis meses en Avellaneda. Más allá de una despedida empañada por inconvenientes administrativos de la actual directiva, el lateral colombiano conquistó a la afición de Independiente a fuerza de rendimiento y goles clave: sumó cinco celebraciones en 24 encuentros, destacando el 1-1 en el clásico frente a Racing en casa y el histórico 1-0 sobre Boca Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

