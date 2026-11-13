"En la Selección Colombia nos ha costado encontrar el sucesor de Pablo Armero; Arizala podría ser"

La Selección Colombia tendrá este viernes 13 de noviembre una de sus últimas pruebas para cerrar el 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo medirán fuerzas contra Chile, en un compromiso preparatorio que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, pero antes de que ruede el balón en la ciudad de Cali, una voz experta detalló el presente del combinado 'tricolor' y celebró la inclusión de nuevos talentos en la convocatoria, poniéndole el ojo a Juan Arizala y a los laterales; posición que conoce a la perfección.

Así las cosas fue Mauricio Casierra, quien detalló al combinado nacional para este juego frente a los chilenos. En conversación con Gol Caracol, el exfutbolista destacó la importancia de que la capital vallecaucana vuelva a recibir a la 'amarilla' y se mostró optimista de cara al futuro inmediato del equipo, de la renovación que está empezando a ejercer Lorenzo.

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"¿Qué te puedo decir de este cambio o de esta renovación en la Selección Colombia? La verdad que muy contento por lo que se está mostrando. Hay jugadores jóvenes con experiencia y además muy buenos jugadores. Y el técnico Lorenzo realmente sí ha destacado en ese selectivo de jugadores, porque son jugadores con buena proyección, jugadores que ilusionan a nuestro fútbol y a nosotros como hinchas también, por supuesto. Así que realmente me siento muy contento y muy respaldado con este recambio en nuestra Selección Colombia", dijo el exlateral 'tricolor'.

La Selección Colombia se enfrenta a Chile este viernes en partido de preparación. Foto: AFP

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Asimismo, el tumaqueño valoró el regreso de la Selección Colombia a territorio vallecaucano y lanzó una petición directa de cara a los próximos partidos oficiales.



"Hay mucha motivación para este juego en Cali, más allá de que sea amistoso. Además, es una ciudad también muy futbolera, y es importante que también la Federación la tenga en cuenta como sede de Eliminatorias. Un ambiente muy bueno, mucha cultura en Cali, mucha cultura deportiva. Así que la veo con buenos ojos, buena cancha. El Pascual siempre es un estadio que motiva a jugar bien al fútbol. Así que esperemos que sea un buen partido para la Selección, que la gente se pueda destacar en su comportamiento y que se pueda tener en cuenta más seguido este lindo escenario para nuestra Selección", sostuvo el exOnce Caldas y Millonarios.

Y añadió sobre el juego preparatorio contra Chile: "La ciudad, el ambiente en Cali motiva mucho. Así que esta camada de jóvenes seguramente va a dar de qué hablar, va a mostrar muchas condiciones. Un equipo que va a estar liderado por (Jhon) Arias, entonces se van a armar muchas expectativas y seguramente van a querer seguir siendo llamados. Va a ser un partido muy bueno, muy importante para ellos (los jóvenes), en el cual se van a destacar muchísimo y esperemos que sea con un triunfo a favor nuestro".

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¿Juan Arizala, el sucesor de Pablo Armero?

Con autoridad por haber ocupado esa misma franja del campo, Mauricio Casierra dedicó palabras puntuales al joven lateral izquierdo Juan Arizala, a quien ve como la solución definitiva a un puesto histórico en el combinado nacional.

Juan Arizala en un partido con Udinese en la Serie A. Foto: Getty Imágenes

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"Arizala es un buen jugador, lo hemos visto en selecciones juveniles. Es un jugador que en esas categorías se ha fortalecido en esa posición. Es un lateral izquierdo que pienso, que después de Armero (Pablo), nos ha costado esa seguridad en ese costado. Yo creo que con este jugador vamos a potencializar ese costado. Ya es muy conocido, es un jugador que juega muy bien, es muy responsable, tácticamente muy inteligente, y además de lo técnico. Así que esperemos que demuestre lo que viene haciendo en selecciones juveniles y que pueda seguir siendo llamado a la Selección. Un jugador muy joven, con mucho reconocimiento, con mucha experiencia y que seguramente va a aportar mucho a nuestra Selección de mayores", sostuvo.

Finalmente, Mauricio Casierra abordó el reto de reemplazar a dos figuras históricas en la zona creativa de la Selección Colombia: James Rodríguezy Juan Fernando Quintero.

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"Realmente son dos bajas importantes en nuestra selección, jugadores referentes, jugadores de mucha historia. Atrás de ellos, está Luis Díaz, obviamente, está Arias (Jhon), nuestro capitán, que es Dávinson (Sánchez). Esperemos que los jugadores que fueron suplentes mientras estaban Quintero y James, tomen la batuta y realmente se hagan cargo en este caso específico pues de la mitad del campo de selección, en la parte creativa. Realmente hay buenos jugadores para renovar, para recambios, y estoy seguro que van a representar y a respaldar muy bien esa ausencia de James y Quintero".