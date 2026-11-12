Cetré y Monsalve campeones de la Supercopa Argentina 2025, con Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata conquistó este jueves la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un encuentro que se disputó en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones 2025, se impuso en tiempo suplementario ante Independiente Rivadavia, que llegó a este trofeo tras haber conquistado la Copa Argentina del año pasado.

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Guido Carrillo, el paraguayo Iván Villalba -en propia meta- y Lucas Alario convirtieron para el ganador, mientras que el paraguayo José Florentín y el propio Iván Villalba anotaron para el conjunto mendocino.

¡CAMPEÓN, PINCHA! ¡UNA COPA MÁS! 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/iZaOb7kJOE — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 13, 2026

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Edwuin Cetré ingresó al terreno de juego al minuto 74, en reemplazo de Joaquín Tobio Burgos. El colombiano recibió una calificación de 6,8 por su desempeño durante los minutos que estuvo en cancha, según lo detallan las estadísticas de 'Sofascore'.



Por su parte, Miguel Monsalve tuvo su oportunidad al minuto 75, cuando ingresó en lugar de Tadeo Palacios. El mediocampista colombiano obtuvo una calificación de 5,6 por su actuación en el compromiso, según la valoración registrada por la marca especializada en estadísticas. ¡Un nuevo título para ambos!

Esta fue la última presentación de Estudiantes antes de disputar el próximo 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

⏱️ ¡FINAL! 🔚 ¡ESTUDIANTES CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA! 💪 pic.twitter.com/rOLK0kQZmN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 13, 2026

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Sin haber clasificado a los 'playoffs' del Torneo Clausura, el equipo platense conquistó su decimocuarto título nacional en su segunda final de Supercopa Argentina, con una derrota en la anterior ante River Plate en 2023.

En Montevideo ante Palmeiras, en tanto, Estudiantes de La Plata buscará su quinto trofeo continental y el séptimo internacional para sumar a sus vitrinas.

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Esta fue la duodécima edición de la Supercopa Argentina que tiene a River Plate como máximo ganador con tres, Boca Juniors y Vélez Sarsfield suman dos, mientras que con uno quedaron Arsenal, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Estudiantes de La Plata.