Raphinha pide paso con Brasil; "quiero jugar todos los partidos y la mayor cantidad de minutos"

El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha, aseguró este viernes que quiere "jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible" con su selección y negó que haya pedido al técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que dosifique sus apariciones con la 'canarinha'.

El atacante quiso explicar, en una conferencia de prensa en Singapur, previa al partido amistoso que disputará este sábado Brasil frente a Japón, las declaraciones que hizo durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona, el pasado 5 de noviembre, cuando aseguró que había hablado con Ancelotti para que gestionase sus minutos con la selección.

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"Quiero jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, daré lo mejor de mí", declaró.

Raphinha, figura de la Selección Brasil y Barcelona, se lesionó en partido preparatorio AFP

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"Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección nacional, siempre dejé muy claro que quería estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente. Hubo ocasiones en las que no pude estar, pero siempre hice todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance, para estar allí. Para mí, siempre ha sido un honor, un privilegio, y siempre lo será; eso no cambiará, independientemente del tiempo que esté aquí", dijo.



Raphinha explicó que, después de tres lesiones en la parte posterior del muslo derecho, su intención ha sido recuperarse plenamente. "He tenido tres lesiones y, obviamente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no sólo para la selección nacional, sino también para el Barcelona. Lo que quise decir es que si estoy en buena forma física, siempre estaré disponible para representar a Brasil. Pero, lamentablemente, cuando no estás en forma, no puedes jugar ni aquí ni en el club", explicó.

En ese sentido, recordó la frustración que le generó su lesión en el Mundial. "Personalmente, fue muy frustrante. Me consideraba un jugador importante y no estaba al 100 %. Había jugado pocos partidos con el Barcelona después de la lesión sufrida contra Francia y, en ese momento, contra Haití, se me reabrió la herida", declaró.

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"Brasil es la mejor selección del mundo y todos desean verla ganar"

El delantero también admitió que las críticas forman parte de todo lo que rodea a la selección brasileña. "Es la mejor selección nacional del mundo, no me cabe duda, y cargamos con el peso de toda una nación que desea verla ganar y jugar bien. Cuando los resultados no llegan, debemos asumir la responsabilidad", afirmó sobre la pentacampeona del mundo.

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Jugadores de Brasil minutos previos al partido contra India AFP

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Respecto al proceso de renovación de la plantilla que está llevando a cabo Carlo Ancelotti aseguró que ve a jugadores "con muchas ganas", ante el partido contra Japón, un rival que ya se lo puso difícil en el Mundial.

“Estamos en un proceso de reestructuración y veo jugadores con muchas ganas. Es un partido del Mundial, un partido muy difícil. Conocemos la calidad de Japón, pero veo a Brasil muy bien entrenado y preparado para este encuentro”, agregó.