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Gol Caracol  / Así será la fiesta en Barranquilla, antes de Boca Juniors vs. Mineiro; ofrecen boletas para hinchas

Así será la fiesta en Barranquilla, antes de Boca Juniors vs. Mineiro; ofrecen boletas para hinchas

La Conmebol informó con respecto a la zona de fans que se instalará en un popular sitio turístico de Barranquilla, un par de días antes de la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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En el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026.
En el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026.
Foto tomada del X de @AlejandroChar

Barranquilla se alista para convertirse en el epicentro del balompié continental. En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que se disputará el 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la organización del certamen, liderada por la Conmebol, prepara una programación especial para recibir a propios y visitantes en un ambiente festivo de integración familiar y pasión futbolera.

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Se trata de la 'Fiesta Sudamericana', un espacio oficial que abrirá sus puertas los próximos 19 y 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río. Durante estas dos jornadas, los aficionados podrán disfrutar gratuitamente de música en vivo, oferta gastronómica, actividades interactivas y diversas experiencias diseñadas para palpitar la definición de la 'otra mitad de la gloria'

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Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP y Getty Images.

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“Queremos que la emoción de la final de la Conmebol Sudamericana se viva mucho más allá de los 90 minutos. La Fiesta Sudamericana será una oportunidad para reunir a los hinchas, compartir experiencias inolvidables y celebrar juntos la pasión que nos une como continente”, señaló Claudia Cortazar, directora de Marketing de la Conmebol.

Habrá boletas gratuitas para los aficionados

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El ingreso al evento en el Gran Malecón del Río en la capital del Atlántico no tendrá ningún costo, pero requerirá inscripción previa. Los aficionados interesados en asistir y asegurar su lugar en esta celebración deberán gestionar y descargar sus entradas gratuitas a través del portal oficial: registro.fiestasudamericana26.com/r/fs.

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De esta manera, la 'Fiesta Sudamericana' servirá como el calentamiento oficial para la finalísisma de la Copa Sudamericana 2026, programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde rodará el balón rodará a las 5:30 de la tarde, en Colombia.

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