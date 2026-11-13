Así será la fiesta en Barranquilla, antes de Boca Juniors vs. Mineiro; ofrecen boletas para hinchas

Barranquilla se alista para convertirse en el epicentro del balompié continental. En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que se disputará el 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la organización del certamen, liderada por la Conmebol, prepara una programación especial para recibir a propios y visitantes en un ambiente festivo de integración familiar y pasión futbolera.

Se trata de la 'Fiesta Sudamericana', un espacio oficial que abrirá sus puertas los próximos 19 y 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río. Durante estas dos jornadas, los aficionados podrán disfrutar gratuitamente de música en vivo, oferta gastronómica, actividades interactivas y diversas experiencias diseñadas para palpitar la definición de la 'otra mitad de la gloria'

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Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol destacaron el propósito de acercar el espectáculo a los seguidores, más allá de lo que ocurra en el terreno de juego del 'Coloso de la Ciudadela'.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP y Getty Images.

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“Queremos que la emoción de la final de la Conmebol Sudamericana se viva mucho más allá de los 90 minutos. La Fiesta Sudamericana será una oportunidad para reunir a los hinchas, compartir experiencias inolvidables y celebrar juntos la pasión que nos une como continente”, señaló Claudia Cortazar, directora de Marketing de la Conmebol.



Habrá boletas gratuitas para los aficionados

El ingreso al evento en el Gran Malecón del Río en la capital del Atlántico no tendrá ningún costo, pero requerirá inscripción previa. Los aficionados interesados en asistir y asegurar su lugar en esta celebración deberán gestionar y descargar sus entradas gratuitas a través del portal oficial: registro.fiestasudamericana26.com/r/fs.

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De esta manera, la 'Fiesta Sudamericana' servirá como el calentamiento oficial para la finalísisma de la Copa Sudamericana 2026, programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde rodará el balón rodará a las 5:30 de la tarde, en Colombia.