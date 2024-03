Jürgen Klopp y su explicación sobre Luis Díaz, en la previa de Nottingham Forest vs Liverpool

Liverpool viene viviendo días de grandeza últimamente. Recientemente, logró llevarse el importante título de la Carabao Cup, luego de ganarle al Chelsea en la final con un gol de Virgil Van Dijk, además, viene de dar un paso firme en la FA Cup, pues se clasificó para los cuartos de final de esta competición, tras vencer al Southampton con un marcador de 3-0, sumado al gran presente que vive en la Premier League, pues se encuentra líder con 60 puntos.

Sin embargo, en esta última competición, debe mantener el ritmo, pues Manchester City y Arsenalse mantienen atentos a lo que pueda pasar con el equipo de Merseyside, razón por la cual, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool ha entregado novedades respecto a varias de las estrellas que tiene en el plantel, entre ellas, Luis Díaz, de quien entregó buenas noticias.

"Darwin (Núñez) y Dom entrenaron hoy con el equipo. Veremos cómo reaccionan. Wataru y Robbo no, pero hay un plan al que se unen hoy. Ibou... no es nada, tiempo compartido. Lucho Díaz está bien. Macca está bien. El pequeño problema que no sabíamos fue que Macca estuvo enfermo durante un día y medio, Robbo lo mismo, con suerte no se ha propagado", fueron las noticias entregadas por el técnico alemán.

El colombiano solamente estuvo en la banquillo de suplentes el miércoles anterior y de esa forma, según lo que afirmó el DT, volvería a la nómina inicialista este sábado, a las 10 de la mañana, hora de nuestro país.

Más novedades del Liverpool para su partido contra el Nottingham Forest

Mohamed Salah futbolista del Liverpool de Inglaterra Foto: AFP

Otra de las grandes incógnitas para el encuentro contra el Nottingham Forest es el regreso de Mohamed Salah, quien no jugó los más recientes compromisos de los de Anfield Road.

“No creo que Mo esté demasiado lejos, pero no aparecerá mañana. A partir de ahí tenemos que partir. Es como lo que dijimos con los otros dos. Toca y listo, desafortunadamente ese sigue siendo el caso con 'Mo' por un poco más de tiempo. Pero creo que la próxima semana, en cualquier momento, es posible. Así que definitivamente está en el camino de regreso, pero aún no ha llegado”, fueron las noticias entregadas por el estratega de los 'reds'.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool de Luis Díaz?

Liverpool celebra en la FA Cup - Foto: PAUL ELLIS/AFP

El próximo encuentro que tendrá que afrontar el Liverpool de Luis Díaz será contra el Nottingham Forest, por la Premier League, partido que se juagará este sábado 2 de marzo alas 10:00 a.m (Hora de Colombia), en condición de visitante.