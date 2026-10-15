Kevin Andrade se sinceró sobre la Selección Colombia: así vivió sus primeros pasos con Lorenzo

Kevin Andrade atraviesa un momento importante en su carrera deportiva. El defensor colombiano, quien milita en el Zenit de San Petersburgo, habló sobre su reciente anotación en la Copa de Rusia, sus primeras experiencias con la Selección Colombia y las enseñanzas que ha recibido de referentes de la zona defensiva del combinado nacional.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el futbolista caleño compartió detalles de su presente en el fútbol ruso y analizó lo que ha significado representar al país en su primera convocatoria bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, además de explicar las claves de su trabajo como defensor central.

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Sobre su reciente gol con Zenit en la Copa de Rusia, Andrade reconoció que tuvo algo de fortuna en la jugada, pero destacó la importancia de contribuir al resultado colectivo. “Sí, fue una jugada de pelota quieta, tuve un poco de fortuna, me quedó el rebote ahí y pude empujarla. Estoy contento por ayudar al equipo y por la victoria”.

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El zaguero también se refirió a sus primeros partidos con la Selección Colombia y a la necesidad de aprovechar cada oportunidad para ganarse un lugar. “Siempre se necesita de confianza, de llevar un proceso; son mis primeros pasos en la selección. Arranqué de menos a más, tengo la sensación de que en el último partido con Perú se hizo un poquito mejor el trabajo, pero no es fácil representar a la selección. El mayor orgullo que hay es ese, así como la responsabilidad que uno tiene como jugador. Hay mucho en juego y esos minutos que uno tiene van generando confianza; esperamos poder tener más oportunidades”.

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Sobre las instrucciones de Néstor Lorenzo para desempeñarse en la defensa, el jugador fue claro: “Tratar de darle seguridad al equipo, sostener el cero en defensa, esa es la conducta a llevar”.

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Andrade, además, explicó cuáles considera que son las claves para cumplir con su función y aportar en ataque. “Lo primordial siempre fue la comunicación, con eso se solucionan muchos problemas. El estar cerca, referenciando al jugador cuando el equipo ataca, es tener al delantero pegado. También se ha intentado entrar en pelota quieta; tenía que corregir el tema de poder aportar un poco más en la zona ofensiva y lo estoy logrando en este momento”.

Finalmente, destacó la relación que tiene con Jhon Lucumí y el respaldo de Dávinson Sánchez: “A Jhon Lucumí lo conozco hace muchísimo tiempo. Empezamos a jugar juntos desde que teníamos 10 años. Somos de barrios muy cercanos en Cali. A Dávinson solo lo conozco por medio de Wilmar Barrios. Fue un paso adelante que dimos al conocernos antes. Es importante tenerlos como referentes, son jugadores de primer nivel. Por ese lado, me sentí muy arropado por ellos”.