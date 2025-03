Kevin Castaño, sin debutar ya genera discordia en River Plate; exigían un '10' o un '9'

En Argentina la noticia del momento pasa por River Plate y el fichaje del colombianoKevin Castaño por un valor de 13,8 millones dólares convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia del club. Si bien no se ha oficializado, solo faltan hora para hacer el anuncio, que desde ya genera críticas, puesto que la prensa y los aficionados ha tildado de mucho dinero por un jugador en esa posición. Ahora, por si no fuera poco, un ídolo del club 'millonario' expresó que no está de acuerdo con el arribo del volante de 24 años.

Se trata de Reinaldo 'Mostaza' Merlo, exjugador y exentrenador de River Plate, quien habló para el portal 'Radio Splendid' y analizó el caso de Castaño. "Lo vi poco en la Selección de Colombia. River es difícil. Primero tenés que ponerte la camiseta, adaptarte, no es fácil. Ojalá que venga y sea la solución", dijo de entrada con el deseo de que le vaya bien.

Luego de esa buena intención y de que todo sea lo mejor para el equipo de la banda cruzada, Merlo fue honesto y dejó en claro que no es lo que necesita Marcelo Gallardo en su nómina. "Yo creo, para mí y sin que nadie se enoje, que River precisaba más un creador, un jugador que llegue tocando por abajo o un nueve de punta que rompa, que tenga buen dribbling en los últimos 15 metros. Eso precisaba River, que no está teniendo", remarcó.

Lo curioso es que Merlo habla de traer un delantero, apuntando indirectamente al colombiano Miguel Borja, quien no es de los afectos de a hinchada. "Yo traía un punta. Yo voy de local todos los partidos, contra Estudiantes Driussi jugó de 9 pero le costó una barbaridad, jugó sin 9", concluyó.

¿Quién es Reinaldo “Mostaza” Merlo?

Es un exfutbolista y entrenador argentino, reconocido por su icónica trayectoria en Racing Club, donde en 2001 rompió una sequía de 35 años sin títulos y se convirtió en ídolo. Como jugador, fue un histórico mediocampista de River Plate, donde jugó toda su carrera (1969-1984), formando parte del famoso mediocampo junto a J.J. López y Alonso.

Su estilo como técnico se caracterizó por un enfoque defensivo y disciplinado, inmortalizado en su frase “paso a paso” durante la campaña del título con Racing. También dirigió a equipos como Rosario Central, Estudiantes, Colón e incluso River, aunque sin el mismo éxito.

Mostaza es una figura emblemática del fútbol argentino, tanto por su legado como entrenador como por su lealtad a River como jugador. Su particular tono de voz y su forma de ser lo convirtieron en un personaje querido en el ambiente futbolístico.