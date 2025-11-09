¿Kevin Mier le dice adiós al Mundial?; en México hablan de una grave lesión con Cruz Azul

En la Selección Colombia se encienden las alarmas desde ya de cara al Mundial 2026 luego de la fuerte entrada que sufrió el arquero Kevin Mier en el partido de Cruz Azul contra Pumas UNAM por la fecha 17 de la Liga MX. Si bien todavía no hay un parte médico oficial de los 'cementeros', la prensa del país norteamericano reveló la grave lesión que habría presentado.

El perdiosta David Faitelson entregó detalles que generan bastante preocupación sobre el estado del exNacional. "Malas noticias en Cruz Azul… Me confirman que, lamentablemente, el portero de Cruz Azul Kevin Mier sufre fractura de tibia. Mañana será evaluado para una posible intervención. Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Carrasquilla mientras el colombiano esté fuera de las canchas…", fue la información que reveló el citado comunicador a través de la red social 'X'.

Malas noticias en Cruz Azul…

Me confirman que, lamentablemente, el portero de Cruz Azul Kevin Mier sufre fractura de tibia.

Mañana será evaluado para una posible intervención.

Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Carrasquilla mientras el colombiano esté fuera de las canchas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 9, 2025

Cruz Azul perdió 2-3 con Pumas UNAM

Los Pumas de Efraín Juárez vencieron de visita a Cruz Azul y lograron colarse al Play-In del Apertura 2025. Este resultado dejó a los Celestes ubicados en el tercer lugar de la Tabla General, sin embargo, quedaron con amargo sabor por la grave lesión que sufrió el arquero Kevin Mier por una dura falta de Adalberto Carrasquilla.

El primer gol lo hizo Pumas, con una gran tiro de Jorge Ruvalcaba al 4’, pero el empate llegó 10 minutos después con un cabezazo imposible de detener de Gabriel Fernández. Cruz Azul le dio la vuelta a las cosas rápidamente, al 19’, Jéremy Máquez se lució con una pantalla para que el ‘Toro’ firmara su doblete.

En el segundo tiempo los auriazules iniciaron de mejor forma, Jesús Orozco destacó en la defensa celeste para cortar las oportunidades del rival. Al minuto 65’, Lorenzo Faravelli recibió una tarjeta directa por una falta sobre Santiago López. Más tarde, al 79, una falta de Omar Campos sobre Adalberto Carrasquilla fue marcada como penal y al 80, Pumas empató con gol de Álvaro Ángulo.

Sobre el final, Alan Medina le dio el triunfo a los de la UNAM con un tanto en el 85, esto significó también la clasificación del equipo universitario al Play-In. Sin más goles en el encuentro, el marcador final fue Cruz Azul 2-3 Pumas.