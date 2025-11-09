Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / ¿Kevin Mier le dice adiós al Mundial?; en México hablan de una grave lesión con Cruz Azul

¿Kevin Mier le dice adiós al Mundial?; en México hablan de una grave lesión con Cruz Azul

El arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fuerte patada en el partido de Cruz Azul contra Pumas UNAM y la prensa apunta un dictamen de gravedad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Kevin Mier tuvo que ser sustituido en Cruz Azul vs. Pumas UNAM.
Kevin Mier tuvo que ser sustituido en Cruz Azul vs. Pumas UNAM.
Getty Images.

