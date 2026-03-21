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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y la atajada que es viral en su regreso con Cruz Azul; ¿le alcanza para el Mundial 2026?

Kevin Mier y la atajada que es viral en su regreso con Cruz Azul; ¿le alcanza para el Mundial 2026?

El arquero colombiano Kevin Mier volvió a jugar con el Cruz Azul, de México, y dejó buenas sensaciones en el empate 1-1 contra Mazatlán. Su DT dijo que el golero "cumplió".

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul - Foto:
Cruz Azul oficial

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