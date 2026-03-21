Kevin Mier y la atajada que es viral en su regreso con Cruz Azul; ¿le alcanza para el Mundial 2026?

En la reaparición de su portero, el colombiano Kevin Mier, el Cruz Azul rescató el empate 1-1 ante el Mazatlán este viernes, en la duodécima jornada del torneo Clausura 2026 mexicano que se puso en marcha con una goleada del Necaxa por 3-0 sobre el Tijuana.

El estadio El Encanto, en Mazatlán, fue el escenario para el regreso de Mier al arco celeste tras superar la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió en noviembre.

"Dentro de los aspectos positivos, el regreso de Kevin es una muy buena noticia, cumplió muy bien en el arco, más allá de lo poco exigido que estuvo", comentó el argentino Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul. De hecho, en redes sociales se viralizó una buena múltiple atajada del colombiano, en su vuelta a las canchas.

Con el empate, la Máquina del Cruz Azul llegó a 27 puntos y alcanzó al líder Guadalajara.



A pesar de la igualdad en puntos, Cruz Azul queda como segundo de la clasificación detrás de las Chivas dirigidas por el también argentino Gabriel Milito, que tienen mejor diferencia de goles: +13 contra +11.

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Por su lado, los Cañoneros del Mazatlán sufrieron su octava derrota del torneo y quedaron con 11 unidades en la decimoquinta posición.

El extremo chileno Josué Ovalle puso en ventaja 1-0 al Mazatlán con un remate de cabeza en el área chica al minuto 48.

Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul. Getty

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El delantero uruguayo Gabriel Fernández igualó 1-1 por el Cruz Azul al 87 con un disparo de zurda desde los linderos del área.

De esta manera, la Máquina alargó a 15 su racha de partidos sin perder: 11 en la liga mexicana, más cuatro en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Esta noche se nos notó el cansancio físico y mental. El de hoy fue el séptimo partido en 21 días y la realidad es que las exigencias han empezado a calar, nos viene muy bien el receso y hay que aprovecharlo porque se nos viene la parte caliente del semestre", dijo Larcamón.