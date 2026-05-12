"A Luis Díaz acá en Colombia le debemos dar más cariño, respetarlo porque es un ídolo"

Luis Díaz sigue siendo motivo de elogios a pocos días que inicie el Mundial 2026 y, ahora, uno de los ‘profes’ con los que compartió en Selección Colombia, se refirió a la actualidad del guajiro en Bayern Múnich y su gran presente a nivel personal.

Se trata del preparador físico, Carlos Eduardo Velasco, charló en ‘Gol Caracol’ sobre varios temas del colombiano, a quien tuvo en la ‘tricolor’ durante la Copa América de 2021 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2022.

Enfatizando en que le hubiese gustado compartir más tiempo con el guajiro; el ‘profe’ dejó claro que desde un inicio, ‘Lucho’ siempre mostró destacadas condiciones y una personalidad que lo hizo resaltar ante el grupo: “Luis Díaz es uno de los jugadores que, hoy en día, me lamento no haberlo podido disfrutar más; no haberlo podido tener más tiempo por todo lo que representa, por su carisma, por su forma de trabajar”.

Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto: AFP

“Él siempre tiene una sonrisa en la boca, por la visión del juego, por su forma de estar dentro de una sociedad deportiva, por el cariño, por el afecto, por la empatía y ese talento innato que ha sido muy bien estimulado por todos los entrenadores que ha tenido. Por su componente desde el punto de vista fisiológico, en el menos dos y el menos uno lo hacíamos entrenar diferencial. De esa forma, ‘Luchito’ llegaba en un gran estado de forma y condición a los juegos”, agregó Carlos Velasco, en charla con ‘Gol Caracol’.



Sumado a eso, el reconocido y experimentado preparador físico colombiano, se refirió al presente que vive el guajiro en el fútbol alemán, a donde ya salió campeón y es una de las principales figuras del cuadro ‘bávaro’: “La verdad me alegra mucho lo que le pasa a Luis Díaz en el Bayern Múnich actualmente, porque se merece eso y mucho más, por todo lo que representa para la sociedad, no deportiva, sino para el pueblo colombiano. Nosotros necesitamos de personas como él, de su talento, de su gallardía, de su entereza”.

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“No me gusta mucho utilizar la palabra de resiliencia, pero si hay que utilizarla, hay que hacerlo; esto, en un término que nos volvemos repetitivos. Todo ese factor, que condicionan a ‘Lucho’, desde el ser, desde el hombre, desde el hijo, desde el futbolista, desde el atleta, hace que le pase lo que le pasa en estos momentos y siempre lo valoro, lo aprecio. Tuve la fortuna de ir a visitar a Luis Díaz cuando jugaba en Liverpool, la verdad que es un placer poder estar con un atleta de su calidad. Aquí en Colombia debemos darle mucho más cariño, más afecto, respetarlo porque es uno de los ídolos actuales del deporte colombiano”, concluyó Velasco referente a ‘Luchito’.