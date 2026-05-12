Tensión en el Medellín; figuras denunciaron amenazas y temen por sus familias

La polémica cercana a la final de la Liga BetPlay I-2025 entre Independiente Medellín y Santa Fe continúa generando repercusiones. En los últimos días, varios futbolistas del conjunto antioqueño denunciaron amenazas y señalamientos en redes sociales, luego de los rumores que apuntaban a que algunos de los deportistas supuestamente habrían “entregado” el partido por desacuerdos económicos con la dirigencia relacionados con premios.

Todo surgió a raíz de versiones que involucraban al arquero uruguayo Washington Aguerre, actualmente en Peñarol. Según trascendió en redes sociales y algunos espacios digitales, el guardameta habría insinuado que existieron problemas internos en el vestuario del Medellín antes de la final. Sin embargo, el propio Aguerre publicó posteriormente un video en el que negó tajantemente esas versiones y aseguró que nunca hizo acusaciones de ese tipo contra sus excompañeros.

Pese al desmentido, la situación se salió de control y algunos jugadores del DIM comenzaron a recibir amenazas en la capital antioqueña, situación que fue expuesta públicamente este martes por parte de Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Baldomero Perlaza, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Uno de los más afectados ha sido Chaverra, quien aseguró que su tranquilidad y la de su familia se ha visto comprometidas por las acusaciones falsas que circulan en redes sociales. “La situación está complicada, no puedo salir de mi casa, ni siquiera ir al colegio con la niña. Por ciertos comentarios falsos que se han dicho, porque si ustedes se dan cuenta nunca he sido capitán del DIM ni he estado cerca de serlo”, expresó el futbolista.



Medellín recibe a Águilas Doradas en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: AFP

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El extremo también desmintió las versiones sobre una supuesta pelea con Washington Aguerre y aseguró que mantiene una buena relación con el arquero uruguayo. “Si bien no conseguimos los objetivos, tenemos una amistad, incluso él me acercó para jugar en Peñarol”, afirmó. Además, dejó claro que evalúa su futuro debido a la falta de tranquilidad que vive actualmente. “Eso es un tema que se hablará con mi representante y los encargados del DIM. Si hoy por hoy no tengo tranquilidad, es bueno buscar algo. Me están condenando por algo que no es”, añadió.

Por su parte, Francisco Fydriszewski también rechazó categóricamente las versiones que rodean al plantel y lamentó el impacto que la situación ha tenido en algunos de sus compañeros. “Son mentiras, el ambiente está complicado, Francisco y Baldomero no pueden salir a la calle, es un poco doloroso”, comentó el delantero argentino.

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El atacante aseguró además que nunca existieron conflictos relacionados con premios económicos dentro del grupo. “Aguerre fue a Uruguay y la amistad sigue con él, y el tema de los premios también es mentira. Teníamos buen premio y no hubo quejas del monto”, explicó. Sobre los rumores que hablaban de divisiones en la celebración de un gol durante la final, Fydriszewski señaló que todo fue producto de una coincidencia en la cancha. “Ese día de la final no pasó nada en el entretiempo. Dicen que yo no fui a festejar con Chaverra, fue algo circunstancial”, indicó.

Otro de los futbolistas que se pronunció fue Baldomero Perlaza, quien manifestó su tristeza por los señalamientos que incluso han involucrado supuestos temas de apuestas. “Mi familia y yo, estamos amenazados por algo que no es. Se dice que peleamos, eso es falso. Hasta tema de apuestas me han señalado”, declaró el mediocampista.

Perlaza también reconoció que dentro del camerino hubo reuniones normales de grupo, pero negó cualquier presión económica hacia la dirigencia. “La reunión siempre existió, lo hacemos para ver cómo estaba el grupo. Al equipo nunca se le pidió plata, ni que íbamos a parar por plata. La final no se vendió, fue algo netamente deportivo”, sentenció.

Las declaraciones de los jugadores reflejan el difícil momento que atraviesa parte del plantel del Independiente Medellín, que además de cargar con la frustración deportiva por haber perdido el título, ahora enfrenta un ambiente de tensión y amenazas derivadas de rumores que ellos mismos califican como un invento que tomó vuelo y ahora los tiene afectados.