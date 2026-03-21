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Gol Caracol  / Atentos en Selección Colombia con Kylian Mbappé; en España dicen que está "al cien por cien"

Atentos en Selección Colombia con Kylian Mbappé; en España dicen que está "al cien por cien"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se refirió a la condición física del atacante francés Kylian Mbappé, quien jugará contra el Atlético y luego se irá con su selección.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, capitán, líder y referente de la Selección Francia, en un partido de la Liga de Naciones
Kylian Mbappé, capitán, líder y referente de la Selección Francia, en un partido de la Liga de Naciones
AFP

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