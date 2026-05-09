Kevin Serna, en el último suspiro, evitó la derrota de Fluminense contra Vitória: vea acá su golazo

Fluminense, abucheado por su hinchada en el Maracaná, cedió este sábado un empate 2-2 en casa contra el Vitória por la decimoquinta jornada del Campeonato Brasileño y, estacionado en el tercer lugar, solamente le descontó un punto al líder Palmeiras. Uno de los goles del 'Flu' fue obra del colombiano, Kevin Serna

Con un gol salvador del 'cafetero' Serna, en el último minuto del partido, el conjunto carioca evitó la derrota pero desperdició la oportunidad de seguirle el ritmo al Palmeiras, que puede sacar más diferencia el domingo cuando visite al Remo, penúltimo en la clasificación.

La paridad permitió al 'Flu' sumar 27 puntos, los mismos que Flamengo, segundo en la clasificación por su mejor saldo de goles, y ubicarse a 6 unidades del 'verdao' (33).

Fluminense, sin embargo, quedó al alcance de Sao Paulo, cuarto con 23 puntos y que el domingo enfrentará a Corinthians en el clásico paulista, y puede ver escapar no solo al Palmeiras sino también a Flamengo, su tradicional rival y que este mismo día visita al Gremio.



El empate en medio de los abucheos vuelve a poner en la cuerda floja al técnico argentino Luis Zubeldía, criticado por la afición del Fluminense debido al desempeño irregular del equipo.

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El equipo carioca, que comenzó el partido con una batería ofensiva que incluyó a los atacantes venezolanos Yefferson Savarino y Yeferson Soteldo, así como al centrocampista argentino Lucho Acosta, salió en ventaja con un gol del juvenil John Kennedy a los 35 minutos.

Pero en el segundo tiempo Vitória empató con un penalti cobrado por Renato Kayzer y remontó con un gol de René. En el último minuto del partido, cuando todo parecía perdido, Kevin Serna, que entró en el lugar de Soteldo, consiguió el empate con un verdadero golazo.



Vea acá el gol de Kevin Serna HOY con Fluminense vs. Vitória:

🇧🇷🇭🇺 Fluminense 2-2 Vitória | Brasileirao



AL MINUTO 90 KEVIN SERNA rescata el empate y evita el papelón del Flu



QUE GOLAZO DE GLOBITO CLAVÓ EL COLOMBIANO 🇨🇴👀pic.twitter.com/lEKrTvFjJo — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 9, 2026