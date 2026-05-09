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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna, en el último suspiro, evitó la derrota de Fluminense contra Vitória: vea acá su golazo

Kevin Serna, en el último suspiro, evitó la derrota de Fluminense contra Vitória: vea acá su golazo

El colombiano rescató un empate 2-2 para Fluminense frente al Vitória este sábado en el Maracaná, en partido del Brasileirao. ¡Vea acá el golazo de Kevin Serna!

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Kevin Serna y un festejo de gol con Fluminense en el Brasileirao.
Kevin Serna y un festejo de gol con Fluminense en el Brasileirao.
Foto: AFP

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