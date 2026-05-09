James Rodríguez pondría punto final en Minnesota; ya hay día elegido para el adiós

El periplo de James Rodríguez en la MLS está llegando a su fin. Desde los Estados Unidos se reportaron novedades sobre el futuro deportivo del capitán y figura de la Selección Colombia; la conclusión es que al cucuteño le quedarían dos juegos más con el Minnesota United

La información la reveló este sábado el periodista Michele Giannone, en un informe realizado para los medios oficiales del certamen norteamericano. Después del compromiso frente a Colorado del próximo miércoles 13 de mayo, Rodríguez Rubio dejaría de hacer parte de la nómina del elenco que compite en la Conferencia Oeste.

El exReal Madrid y Bayern Múnich fue citado por el DT del Minnesota United, Cameron Knowles, para el duelo de este domingo contra Austin en condición de local en el Allianz Field.

James Rodríguez, volante del Minnesota United. Foto: Getty Imágenes

¿Cuál es el futuro de James Rodríguez en los 'loons'?

Así las cosas, Giannone, precisó que "James Rodríguez está de regreso en la convocatoria y en el plantel del Minnesota United para el juego de mañana (domingo) contra Austin. ¿Pero qué significa esto y cuál es el futuro de James Rodríguez en la Major League Soccer? Le podemos contar por fuentes cercanas de que el colombiano dejará el plantel del Minnesota el próximo jueves para reportarse al campamento de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo, que arranca el próximo viernes 15 de mayo".



A continuación, el comunicador complementó que el '10' no volverá al Minnesota United luego de terminar su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026. El club no ejercería la opción de renovar el contrato.

Publicidad

"También les puedo contar que James Rodríguez no va a regresar a Minnesota ni a la Major League Soccer luego de la Copa del Mundo. Recordemos que su contrato expiraba el 30 de junio con una cláusula y una opción para renovar hasta el final de esta temporada 2026; esa opción no será ejercida. A James Rodríguez le quedan dos partidos en MLS, mañana (domingo) frente a Austin, y el día miércoles. El jueves, a Colombia para reportar y comenzar a preparar el Mundial. Se terminó la aventura de James en la Major League Soccer", concluyó.

James Rodríguez jugará su último partido con Minnesota el miércoles y luego se unirá a la Selección Colombia, informa @MicheleG3. pic.twitter.com/v6yzc2GOlz — MLS Español (@MLSes) May 9, 2026

¿A qué hora es Minnesota United vs. Austin FC por la MLS?

El calendario de la Major League Soccer indica que este juego está pactado para este domingo 10 de mayo en el Allianz Field, en un horario para Colombia de las 6:00 de la tarde. Dicho duelo se podrá ver EN VIVO por TV en nuestro país en la plataforma de 'Apple TV'.