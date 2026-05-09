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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez pondría punto final en Minnesota; ya hay día elegido para el adiós

James Rodríguez pondría punto final en Minnesota; ya hay día elegido para el adiós

Desde los Estados Unidos reportaron novedades sobre el futuro deportivo de James Rodríguez en Minnesota United. El '10' ya tendría la fecha elegida para su despedida de la MLS.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de may, 2026
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James Rodríguez en un calentamiento con Minnesota United.
James Rodríguez en un calentamiento con Minnesota United.
Foto: Getty Imágenes

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