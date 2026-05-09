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Gol Caracol  / Duro golpe para Boca Juniors en Argentina; Huracán lo derrotó 2-3 en La Bombonera y lo eliminó

Duro golpe para Boca Juniors en Argentina; Huracán lo derrotó 2-3 en La Bombonera y lo eliminó

En un partido que tuvo de todo, Boca Juniors se despidió prematuramente en los octavos de final del Apertura en el fútbol de Argentina. El 'globo' celebró este sábado en La Bombonera.

Por: AFP
Actualizado: 9 de may, 2026
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Boca Juniors quedó eliminado en la Liga de Argentina por Huracán.
Boca Juniors quedó eliminado en la Liga de Argentina por Huracán.
Foto: AFP

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