Duro golpe para Boca Juniors en Argentina; Huracán lo derrotó 2-3 en La Bombonera y lo eliminó

Boca Juniors fue eliminado este sábado en octavos de final del Torneo Apertura 2026 en su propio estadio, La Bombonera, por Huracán, que le ganó 2-3 y dio la gran sorpresa en el inicio de la fase final.

En un duelo tenso, a los cuatro minutos Leonardo Gil abrió la cuenta para el Globo y Milton Giménez en el 87' igualó para Boca y alargó la definición al tiempo extra.

En el alargue el paraguayo Oscar Romero, con dos penales convertidos a los 94' y 103' se transformó en el héroe de la victoria de Huracán junto a su arquero, el internacional ecuatoriano Hernán Galíndez, que frenó varios intentos del 'xeneize'.

Ángel Romero, hermano mellizo de Óscar, descontó para Boca en el minuto 116, pero a Boca no le alcanzó y se despidió prematuramente del Apertura.



"Es impresionante. Sabíamos que veníamos a una de las canchas más difíciles, tuvimos que sufrir, faltando poco nos hacen el gol del empate, y se hizo aún más difícil porque ellos estaban mejor que nosotros", destacó Galíndez.

Acción de juego entre Boca Juniors y Huracán en La Bombonera. Foto: AFP

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"Mis compañeros corrieron una barbaridad, estoy orgulloso de este equipo", agregó el portero de la selección ecuatoriana.

El 'globo' terminó el partido con nueve jugadores, porque sufrió las expulsiones de Erik Ramírez (105+1') y Fabio Pereyra (105+2').



- El Globo pega de entrada -

En un partido repleto de emociones, muy temprano sacó ventaja Huracán, al aprovechar un grueso error en la salida del local. Milton Delgado recibió del arquero Leandro Brey, perdió la pelota en la presión alta de Huracán y Gil enganchó y definió con un remate cruzado.

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Reaccionó el 'xeneize' en busca de la igualdad, pero se topó con Galíndez, que se lució con tres atajadas para mantener la diferencia: un cabezazo a Miguel Merentiel, un bombazo a Delgado y un cabezazo en contra de Blondel que manoteó y contó con la ayuda del larguero.

Boca, además, perdió antes de la media hora de partido al paraguayo Adam Bareiro, su principal carta de ataque, por una lesión muscular que lo obligó a abandonar el campo.

En la segunda mitad, Boca se adueñó del trámite pero no encontraba el camino para batir a Galíndez.

Cuando parecía que el 'globo' se quedaba con la victoria, la fortuna le sonrió al 'xeneize': Leandro Paredes envió un centro a los 87 minutos, Galíndez rechazó con los puños y la pelota dio en la espalda de Milton Giménez y se metió en el arco visitante.

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Boca tuvo una última ocasión para quedarse con el triunfo en el sexto minuto de adición, cuando Milton Giménez remató alto dentro del área chica.

En la prórroga, Luciano Di Lollo le cometió penal a Juan Bisanz y el paraguayo Óscar Romero, con pasado en Boca, anotó el 2-1 para el 'globo'. Minutos después, nuevamente hubo penal para la visita, por una mano de Di Lollo, que Romero anotó de manera similar para el tercer tanto visitante.

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Su hermano mellizo Ángel Romero descontó a los 116', pero no le alcanzó a Boca con su esfuerzo final.

La eliminación del Torneo Apertura es un golpe duro para Boca, que ya venía de complicarse con dos derrotas seguidas en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y ahora está obligado a conseguir buenos resultados en sus últimos dos partidos para seguir adelante en el torneo continental, su gran objetivo de la temporada.

Huracán eliminó a Boca Juniors en el fútbol de Argentina. Foto: AFP

- Belgrano, dueño de Córdoba -

Más temprano, Belgrano se adueñó del clásico de Córdoba al vencer 1-0 a Talleres para quedarse con el primer boleto a los cuartos de final, etapa en la que espera al vencedor del cruce de este sábado entre el superlíder Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe.

Francisco González Metilli (48'), tras una asistencia de Lucas Paserini, anotó el gol para el triunfo del Pirata.

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El partido fue áspero y terminó tres expulsados, Alexandro Maidana (78') y el arquero Guido Herrera (90+4') en Talleres, y Paserini (90+4') en Belgrano.

"Fue un partido chato y parejo. Belgrano estuvo bien parado y nos complicó. Tendríamos que haber hecho más daño. Ahora no estoy para hacer un análisis ahora de mi situación, estoy triste por no poder darle una alegría a las 60.000 personas que vinieron a alentar", destacó Carlos Tevez, el DT de Talleres.

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También este sábado se enfrentan por los octavos de final Argentinos Juniors-Lanús e Independiente Rivadavia-Unión.