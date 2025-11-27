Kevin Serna no se perdió la 'fiesta' del Fluminense vs. Sao Paulo; acá su gol en el Brasileirao

Kevin Serna se reportó en el marcador en la goleada del Fluminense 6-0 a Sao Paulo en la noche de este jueves, en una nueva jornada del Brasileirao. El extremo payanés cerró la cuenta para el 'flu', al definir al minuto 87 una buena jugada colectiva.

Tras una serie de toques, Serna llegó en medio de los centrales del cuadro rival, y aprovechó un gran pase al área para definir con rumbo a la red.

Vea acá el gol de Kevin Serna HOY con Fluminense vs. Sao Paulo en el Brasileirao: