Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna no se perdió la 'fiesta' del Fluminense vs. Sao Paulo; acá su gol en el Brasileirao

Kevin Serna no se perdió la 'fiesta' del Fluminense vs. Sao Paulo; acá su gol en el Brasileirao

El extremo payanés cerró la cuenta para el Fluminense frente al Sao Paulo, al definir al minuto 87 una buena jugada colectiva. ¡Vea acá el gol de Kevin Serna!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Kevin Serna, extremo de Fluminense.
Kevin Serna, extremo de Fluminense.
Foto: AFP

