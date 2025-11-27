Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Hay que ser autocríticos y tener más personalidad para dirigir" un América vs. Medellín

"Hay que ser autocríticos y tener más personalidad para dirigir" un América vs. Medellín

Desde el Medellín mostraron su voz de protesta, al sentirse perjudicados por el cuerpo arbitral en el juego contra América por los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre América y Medellín por cuadrangulares de Liga II-2025.
Acción de juego entre América y Medellín por cuadrangulares de Liga II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad