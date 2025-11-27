"Hay que ser autocríticos y tener más personalidad para dirigir" un América vs. Medellín

Independiente Medellín perdió en los últimos minutos 2-1 contra América de Cali en el Pascual Guerrero. El popular DIM sólo suma un punto en el Grupo A, luego de tres jornadas disputadas en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025; no ha despegado tras ser líder en el 'todos contra todos'.

Finalizado el compromiso en tierras vallecaucanas hubo rueda de prensa, y por el lado del rojo paisa, comparecieron Francisco Fydriszewski y el asistente de Alejandro Restrepo, Giuliano Tiberti. Tanto el 'Polaco' como el estratega italiano se quejaron del cuerpo arbitral, liderado por Carlos Márquez.

"Sí, nos sentimos muy perjudicados. Creo que no estuvo a la altura del partido; nos perjudicó mucho. En el primer tiempo hubo un clarísimo codazo y no hubo segunda amarilla ni nada, y después las mínimas eran para el equipo rival. La verdad que nosotros tenemos que ser autocríticos, pero ellos ( América ) tienen que ser un poquito más porque estamos en finales del fútbol colombiano; y la verdad que no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tantas boludeces. La verdad que no debe dar gusto para el que ve el partido en televisión. Hay que ser autocríticos y más personalidad para dirigir este tipo de partidos", dijo Fydriszewski.

Acción de juego entre América y Medellín en el Pascual Guerrero. Colprensa

Por esa misma línea se fue Tiberti, no sólo hablando del arbitraje del partido contra América en el Pascual, sino que también habló de los partidos anteriores: Junior y Nacional.



"Luego sobre los errores arbitrales, yo hablo solamente de los hechos. El hecho, en realidad es que Garcés da un codazo a Francisco Chaverra y era una amarilla porque fue una falta idéntica de la tarjeta amarilla de Mantilla. Luego la interpretación del árbitro y de la decisión que se toma no nos interesa porque nosotros y ellos pensamos en jugar. Pero la realidad es que había un penalti en Barranquilla sobre Baldomero, había una tarjeta roja de Cardona tras falta sobre Londoño, y hoy (jueves) había doble amarilla de Garcés. El árbitro toma sus decisiones y uno sigue jugando, pero es la realidad, no se puede esconder", precisó.



Otras declaraciones:

- La falta de goles en cuadrangulares

"Estos tres partidos no hemos podido hacer tantos goles, pero toca trabajar, enfocarse, las situaciones están. Lamentablemente esto es fútbol, toca seguir trabajando, esto es fútbol, y que la pelota entre", expresó Fydriszewski.

- ¿Qué decirle a la hinchada del Medellín?

"El hincha de Medellín siempre nos acompaña, sabe que matemáticamente podemos llegar a la final, hay que cambiar la actitud. Hay ser autocríticos, creo que con uno mismo, con el equipo, hay que hablar entre nosotros porque no podemos regalar un tiempo, ya nos costó una derrota, y no nos tiene que volver a pasar", agregó el 'Polaco'.