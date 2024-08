La agenda del fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia: 24 y 25 de agosto

Un nuevo fin de semana llegó y con ello, los futbolistas habituales en la Selección Colombia tendrán presencia con sus equipos en las distintas ligas del planeta. Se espera la participación de Luis Díaz, en Liverpool, de Jhon Arias con Fluminense, y de Miguel Ángel Borja con River Plate.

Así las cosas, en Gol Caracol le presentamos la agenda para este fin de semana, y de paso, para que se programe y no se pierda ningún partido.

Arqueros:

Álvaro Montero: Águilas Doradas vs. Millonarios (domingo 25 de agosto, a las 5:30 p.m.)

David Ospina: el guardameta, al servicio de Nacional, volvió a los entrenamientos. El partido contra Cali fue pospuesto por temas del Mundial Sub-20 femenino.

Camilo Vargas: Atlas vs. Pumas (sábado 24 de agosto, a partir de las 8:00 de la noche).

Defensas:

Carlos Cuesta: el calendario dicta que el próximo compromiso del Genk será el 30 de agosto contra el Westerlo.

Daniel Muñoz: Crystal Palace vs. West Ham (sábado 24 de agosto, a las 9:00 de la mañana).

Daniel Muñoz en acción de juego con el Crystal Palace frente al Brentford, por la Premier League. HENRY NICHOLLS/AFP

Dávinson Sánchez: el defensor central del Galatasaray sigue recuperándose de una lesión.

Deiver Machado: Lens vs. Stade Brestois (domingo 25 de agosto, a las 8:00 de la mañana).

Jhon Lucumí: volvió a las prácticas con el Bolonia. Su equipo juega este domingo 25 de agosto contra el Nápoles, a partir de la 1:45 de la tarde.

Johan Mojica: Osasuna vs. Mallorca (sábado 24 de agosto, a las 10 de la mañana).

Johan Mojica con Mallorca contra Real Madrid - Foto: Mallorca Oficial

Santiago Arias: Bahía vs. Botafogo (domingo 25 de agosto, a las 2:00 p.m.)

Yerry Mina: Cagliari vs. Como (lunes 26 de agosto, a las 11:30 a.m.).

Volantes:

James Rodríguez: el cucuteño se encuentra a la espera de definir su próximo equipo.

Jefferson Lerma: Crystal Palace vs. West Ham (sábado 24 de agosto, a las 9:00 de la mañana).

Jhon Arias: Atlético Mineiro vs. Fluminense (sábado 24 de agosto, a las 7 de la noche).

Jhon Arias celebra gol con Fluminense - Foto: AFP

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú vs. Krasnodar (domingo 25 de agosto, a las 9:30 de la mañana).

Juan Fernando Quintero: Racing vs. Independiente (domingo 25 de agosto, a partir de las 3:00 de la tarde).

Kevin Castaño: Dinamo Moscú vs. Krasnodar (domingo 25 de agosto, a las 9:30 de la mañana).

Mateus Uribe: su equipo, Al Sadd, jugó el jueves contra Al Arabi, por la Liga de Qatar. Ingresó en el segundo tiempo; su club ganó 5-0.

Richard Ríos: Palmeiras vs. Cuiabá (sábado 23 de agosto, a las 4:30 de la tarde).

Yaser Asprilla: Atlético de Madrid vs. Girona (domingo 25 de agosto, a las 2:30 p.m.)

Yaser Asprilla en su presentación con el Girona. Foto vía X: @GironaFC.

Delanteros:

Jhon Córdoba: Dinamo Moscú vs. Krasnodar (domingo 25 de agosto, a las 9:30 de la mañana).

Jhon Jáder Durán: Aston Villa vs. Arsenal (sábado 24 de agosto, a las 11:30 de la mañana).

Luis Díaz: Liverpool vs. Brentford (domingo 25 de agosto, a las 10:30 de la mañana).

Luis Sinisterra: Bournemouth vs. Newcastle (domingo 25 de agosto, a las 9:00 a.m.)

Miguel Ángel Borja: River Plate vs. Newell's Old Boys (domingo 25 de agosto, a las 6:30 de la tarde).

Miguel Borja celebra gol en River Plate vs Talleres, por Copa Libertadores - Foto: JUAN MABROMATA/AFP

Rafael Santos Borré: volvió a las prácticas con Inter de Porto Alegre, tras superar una lesión. Su equipo se enfrenta a Cruzeiro (domingo 25 de agosto, a las 5 de la tarde).