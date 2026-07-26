Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 5-1 Cúcuta

Este domingo 26 de julio, la Liga BetPlay le dio continuidad a la primera jornada en el fútbol colombiano, con varios partidazos, que dejaron sorpresivos resultados.

Uno de ellos, fue la derrota de Independiente Santa Fe, que comenzó su participación en el Torneo Finalización colombiano con derrota por 2-1 contra Águilas Doradas este domingo, en una jornada inicial en la que América de Cali debutó con victoria.

Águilas abrió el marcador al minuto 54 con un tanto de Andrés Ricaurte, pero el conjunto 'cardenal' respondió siete minutos después con un penalti transformado por el argentino Nahuel Bustos.

Cuando el empate parecía definitivo, Frank Lozano anotó al minuto 85 el gol que selló el triunfo del equipo antioqueño.



Más temprano, América de Cali derrotó por 2-0 al Internacional de Palmira para comenzar con tres puntos su participación en el torneo.

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En la jornada del sábado, el Atlético Bucaramanga sorprendió al vencer por 0-1 a Millonarios en el estadio El Campín, gracias a un gol de Emerson Batalla en el minuto 88, mientras que el Independiente Medellín inició con éxito la era del entrenador Luis Amaranto Perea al imponerse por 3-2 al Deportivo Pasto.

El vigente campeón, Junior de Barranquilla, comenzó la defensa del título con una derrota por 2-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué.

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La primera fecha se inició el viernes con la victoria de Llaneros por 1-0 sobre Deportivo Pereira y el triunfo del Deportivo Cali por 2-0 frente a Jaguares.

Además, el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, por lo que el debut oficial del técnico Lucas González con el conjunto verdolaga deberá esperar.

Para finalizar la jornada dominical, Alianza Valledupar igualó 1-1 frente a Fotaleza, en un encuentro muy parejo. Los goles del compromiso fueron autoría de Cristian Vergara y Jhon Solís.

Para cerrar la jornada dominical en el fútbol colombiano, Once Caldas recibió a Cúcuta en el estadio Palogrande de Manizales, en donde hubo festín de goles y espectáculo total, con buen fútbol.

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Jefry Zapata a los dos minutos, Andrés Roa a los diez, Michael Barrios a los catorce, Mateo Zuleta a los 87 y Dayro Moreno a los 90+3; de esa manera, equipo blanco anotó cinco tantos en todo el partido, para hacerse con el marcador del compromiso a su favor.

Por su parte, Lucas Ríos anotó el descuento para Cúcuta a los 36 minutos, en el 5-1 final.

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Resultados de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026

Viernes 24 de julio

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Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

Deportivo Cali 2-0 Jaguares

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Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (APLAZADO)

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Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga

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Deportes Tolima 2-1 Junior

Domingo 26 de julio

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Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali

Águilas Doradas 1-2 Independiente Santa Fe

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Alianza 1-1 Fortaleza

Once Caldas 5-1 Cúcuta Deportivo

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Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026:

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