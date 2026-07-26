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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Álvaro Montero lo 'liquidan' en Argentina por derrota con Boca; Villa también 'llevó del bulto'

A Álvaro Montero lo 'liquidan' en Argentina por derrota con Boca; Villa también 'llevó del bulto'

Al guardameta colombiano le tiran con 'todo' en territorio argentino, tras la fuerte doleada por 3-0 frente a Riestra, este domingo. "Fue uno de los peores partidos", le dijeron.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano en su primera partido con Boca Juniors.
Álvaro Montero, guardameta colombiano en su primera partido con Boca Juniors.
Foto: X de Boca Juniors.

Este domingo 26 de julio, Boca Juniors cayó por 3-0 frente a Riestra en la Liga de Argentina, con los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa en cancha; siendo el guardameta uno de los más criticados, responsabilizándolo de todos los tantos que recibió en el compromiso.

Y es que, después de una buena actuación entre semana, cuando el equipo ‘xeneize’ sacó importante resultado frente a O’Higgins en Copa Sudamericana; ahora Montero es catalogado como uno de los peores en la nómina, recibiendo fuertes críticas por su actuación contra Riestra.

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Álvaro Montero y una tarde para el olvido con Boca Juniors; le marcaron tres goles

“Este fue uno de los peores partidos individuales de un arquero que vi en mucho tiempo”, indicaron en ‘TyC Sports’ referente a la actuación del golero colombiano, a quien le dieron solo un punto sobre diez como calificación, ‘rajándolo’ fuerte.

En otro de los medios más importantes de Argentina, a Montero también lo criticaron fuertemente. Le criticaron su capacidad de reacción en los goles recibidos.

“Quedó a mitad de camino en el 1-0 de Riestra, no salió a romper y Sánchez mojó. En el segundo gol, si bien le cabecearon muy cerca, la tocó pero sin fuerza como para sacarla. Y en el tercero se la picaron (siendo que mide 2.01), trastabilló y no llegó a pegarle el manotazo a la pelota”, citaron en ‘Olé’; medio en el que le dieron dos puntos sobre diez al ‘cafetero’.

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Sebastián Villa tampoco se salvó

Aunque los ojos no estuvieron tan puestos en el extremo, que no fue titular y solamente ingresó en el complemento; también fueron críticos con él por su falta de protagonismo dentro del terreno de juego, hecho que no pasó por alto en la prensa argentina.

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“Entró para cambiar la historia... No hizo nada”, citaron en ‘TyC Sports’; medio que le dio cuatro puntos al colombiano, por los minutos jugados. Pero eso no fue todo, pues en ‘Olé’ también hablaron de Villa, dándole un poco de mérito por su posicionamiento en el campo, a pesar de la poca eficacia y desequilibrio en el área rival.

“Entró en el inicio del segundo tiempo por Velasco. Quedó bien posicionado en el área, pero resolvió mal con un pase al medio. Perdió varias pelotas, no lastimó con su velocidad”, citó el medio anteriormente mencionado, que le dio también cuatro puntos de calificación.

Sebastián Villa con Boca Juniors
Sebastián Villa con Boca Juniors
AFP

El siguiente partido de Boca Juniors será el próximo jueves 30 de julio, cuando enfrente a O'Higgins en territorio chileno, por el duelo correspondiente a la vuelta de los Play-Off en la Copa Sudamericana.

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