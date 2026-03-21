La jugadota de Richard Ríos que terminó en gol del Benfica; definió Gianluca Prestianni

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Benfica rompió el cero en el marcador en el partido contra el Vitoria Guimaraes, este sábado, gracias a una conexión sudamericana entre el colombiano Richard Ríos y el argentino Gianluca Prestianni, en el duelo de la fecha 27 de la Liga de Portugal.
Al minuto 14, el mediocampista antioqueño robó la pelota en la mitad de cancha y se fue directo al área rival, dejando en el camino a varios rivales cuidando la posesión y con sus acostumbrados regates.
En el momento preciso, Richard Ríos le sirvió la pelota al argentino Gianluca Prestianni, quien aprovechó y con un remate potente venció al arquero rival para el 1-0 del Benfica sobre Vitoria Guimaraes.
🚨🇵🇹 | GOAL: GIANLUCA PRESTIANNI OPENS THE SCORING FOR BENFICA! RICHARD RIOS WITH THE ASSIST!— Fuzzy (@fuzzy_wag) March 21, 2026
Benfica 1-0 Vitoria SC. pic.twitter.com/CjHhsA1l2R