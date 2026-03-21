La jugadota de Richard Ríos que terminó en gol del Benfica; definió Gianluca Prestianni

Benfica rompió el cero en el marcador en el partido contra el Vitoria Guimaraes, este sábado, gracias a una conexión sudamericana entre el colombiano Richard Ríos y el argentino Gianluca Prestianni, en el duelo de la fecha 27 de la Liga de Portugal.

Al minuto 14, el mediocampista antioqueño robó la pelota en la mitad de cancha y se fue directo al área rival, dejando en el camino a varios rivales cuidando la posesión y con sus acostumbrados regates.

En el momento preciso, Richard Ríos le sirvió la pelota al argentino Gianluca Prestianni, quien aprovechó y con un remate potente venció al arquero rival para el 1-0 del Benfica sobre Vitoria Guimaraes.



Así fue la asistencia de Richard Ríos para gol de Gianluca Prestianni: