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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugadota de Richard Ríos que terminó en gol del Benfica; definió Gianluca Prestianni

La jugadota de Richard Ríos que terminó en gol del Benfica; definió Gianluca Prestianni

Este sábado en el partido del Benfica contra Vitoria, el mediocampista colombiano Richard Ríos dejó una acción individual en la que mostró su capacidad defensiva, pero también su calidad en ataque.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Richard Ríos Gianluca Prestianni Benfica
Richard Ríos y Gianluca Prestianni celebran gol para Benfica - Foto:
AFP

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