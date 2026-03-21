Jhon Córdoba llega fino a la Selección Colombia; cuatro goles en victoria del Krasnodar

El Krasnodar le pasó por encima al Pari Nizhniy Novgorod, en la fecha 22 de la Liga de Rusia, gracias a una actuación estelar del delantero colombiano Jhon Córdoba, quien marcó cuatro goles en el 5-0 definitivo en el marcador.

Las anotaciones del atacante chocoano fueron en los minutos 6, 12, 49 y 85, para no solo seguir sumando a su cuenta personal, sino para que su equipo siga líder en el campeonato ruso, con 49 puntos, por encima del Zenit de San Petersburgo, de Jhon Durán y Wilmar Barrios.

Con esto, Jhon Córdoba también llega fino de cara a los dos partidos preparatorios de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, buscando seguir sumando minutos y meterse en la lista definitiva de convocados del técnico Néstor Lorenzo, para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



Así fueron los cuatro goles de Jhon Córdoba con Krasnodar vs Pari Nizhniy:

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