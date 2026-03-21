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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba llega fino a la Selección Colombia; cuatro goles en victoria del Krasnodar

Jhon Córdoba llega fino a la Selección Colombia; cuatro goles en victoria del Krasnodar

Este sábado, antes de viajar para unirse a la Selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia, el delantero Jhon Córdoba se reportó con cuatro anotaciones en la Liga de Rusia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Jhon Córdoba
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar - Foto:
Krasnodar Oficial

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