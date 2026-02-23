Juan Fernando Quintero y el tiempo de recuperación que deberá tomar, tras lesionares en River Plate

River Plate volvió a tener un traspié en la Liga de Argentina, esta vez con una derrota 1-0 en su visita a Vélez Sarsfield. Si bien el resultado no fue el esperado, el club de Núñez tiene preocupaciones adicionales y todo por culpa de las lesiones. El colombiano Juan Fernando Quintero no se sintió bien en los primeros minutos y pidió el cambio, generando inquietud en la prensa y entre los hinchas. Por si no fuera poco, Franco Armani y Kendry Páez también fueron sustituidos por molestias físicas.

Apenas a los 27 minutos, Quintero alzó la mano y pidió ser relevado por Marcelo Gallardo. Joaquín Freitas fue el elegido para suplir el lugar del talentoso '10'. La sorpresa no terminó allí, puesto que en el entretiempo, Armani no saltó a la cancha y su plaza la ocupó Santiago Beltrán. Para termina de rematar, al 70', Páez también solicitó el cambio cuando apenas había ingresado para la segunda parte.

Si bien el 'millonario' no ha revelado información clara de sus departamento médico, el periodista Germán Balcarce contó detalles precisos. "Juan Fernando Quintero: molestia muscular en el isquiotibial derecho. Franco Armani: se resintió de la inflamación en la zona del tendón del pie derecho. Kendry Páez: esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo", se lee en redes sociales.

El mismo comunicador apuntó que en los tres casos se realizarán exámenes de rigor y determinar así los pasos a seguir.



La molestia que sufrió 'Juanfer' tiene un tiempo de recuperación que depende de la gravedad:

Grado 1 (sobrecarga o distensión leve):

Entre 7 y 14 días. Hay dolor leve, pero no hay ruptura significativa de fibras.

Grado 2 (desgarro parcial):

Puede tardar entre 3 y 6 semanas. Hay dolor más intenso, inflamación y dificultad para correr o acelerar.

Grado 3 (ruptura completa):

Requiere 2 a 3 meses o más, e incluso cirugía en algunos casos.

Esta noticia además generó atención de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo a la cabeza, ya que en los próximos días se dará a conocer el listado de convocados para los juegos de prepración del mes de marzo contra Francia y Croacia.

Así fue la derrota de River Plate

River Plate perdió 1-0 este domingo 22 de febrero frente a Vélez, por una nueva jornada del campeonato. El Millonario tuvo chances claras en el complemento para llegar a la igualdad, pero el arquero rival respondió bien en las ocasiones de Kendry Párez, Ian Subiabre y Facundo Colidio.

Vélez se había puesto en ventaja en la primera parte, con un derechazo de Manuel Lanzini. En esos 45 minutos iniciales, River no pudo generar peligro, pero en el segundo tiempo estuvo con más posesión de pelota y pudo hilvanar buenas combinaciones en ataque.

En la próxima fecha, River recibirá a Banfield este jueves en el Mâs Monumental, por la séptima fecha del Apertura.