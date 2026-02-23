Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y el tiempo de recuperación que deberá tomar, tras lesionares en River Plate

Juan Fernando Quintero y el tiempo de recuperación que deberá tomar, tras lesionares en River Plate

Más allá de la derrota 1-0 con Vélez Sarsfield, River Plate tuvo otra mala noticia y fue la lesión que sufrió el volante colombiano Juan Fernando Quintero. Se esperan los exámenes de rigor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano en River Plate
Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate
River Plate Oficial

