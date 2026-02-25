Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia; “no estoy en el nivel que terminé, pero me siento mejor”

Jugador de la Selección Colombia; “no estoy en el nivel que terminé, pero me siento mejor”

Luego de superar una lesión, el futbolista habitual en el esquema de Néstor Lorenzo se refirió a cómo ha sido su regreso a las canchas y a la expectativa de disputar el Mundial 2026 con la 'tricolor'.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad