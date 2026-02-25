Jugador de la Selección Colombia; “no estoy en el nivel que terminé, pero me siento mejor”

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en la Selección Colombia ya se respira ambiente mundialista. El técnico Néstor Lorenzo aguarda por contar con todas sus piezas en plenitud para la cita orbital que se disputará en Norteamérica.

La ‘tricolor’ quedó ubicada en un grupo exigente junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, República del Congo y Jamaica. Por eso, cada detalle físico cuenta en la recta previa al torneo.

A finales de 2025, el lateral derecho Daniel Muñoz fue sometido a una operación de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas entre diciembre y parte de enero. La intervención, aunque menor, lo obligó a parar en un momento clave de la temporada europea, generando preocupación tanto en su club como en el entorno de la selección.



Daniel Muñoz ganando confianza

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran una victoria con Crystal Palace AFP

El exjugador de Atlético Nacional habló con 'ESPN' sobre su regreso tras 53 días de baja con el Crystal Palace.



“No sé si lamentablemente o gustosamente tocó pasar por el quirófano, algo muy leve que me impidió estar en muchos partidos importantes en diciembre y enero que en lo personal no me quería perder, pero bueno, primero es la salud. Ya estoy de vuelta recobrando esa confianza. Me fui sintiendo muy bien. No estoy en el nivel en el cual terminé, pero me siento mejor”, afirmó el defensor de 29 años.

Muñoz también se refirió al momento colectivo de su equipo: “Sufrimos lesiones de jugadores claves, eso nos causó un poco esa posibilidad de seguir como íbamos. Hay que seguir trabajando, soy fiel creyente de que al final el trabajo siempre paga”.

Sobre la Selección Colombia, que tendrá acción en marzo por fecha FIFA, fue claro: “El mensaje de parte mía y pienso que de nosotros siempre va a ser el mismo. Estamos muy comprometidos con la selección, con nuestro país. Es un sueño y nosotros siempre vamos a dar lo mejor. Estamos ansiosos de que llegue la cita mundialista para llegar a lo más alto”.



Números del Crystal Palace

En la presente temporada con los ‘glaziers’, el nacido en Amalfi (Antioquia) ha disputado 29 partidos, con un registro de cuatro goles y dos asistencias en 2.556 minutos en cancha, cifras que reflejan su importancia en el esquema del equipo inglés.



¿Cuándo juega Crystal Palace?

Este jueves 26 de febrero, por los playoff de la Conference League, Crystal Palace recibirá a HŠK Zrinjski Mostar desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). En el duelo de ida, ambos equipos igualaron 1-1, por lo que la serie permanece abierta.