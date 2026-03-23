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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La pregunta viral a Jhon Durán, en la que le involucraron a Cristiano Ronaldo; imperdible reacción

La pregunta viral a Jhon Durán, en la que le involucraron a Cristiano Ronaldo; imperdible reacción

Tras el triunfo 3-1 del Zenit contra el Dinamo Moscú, al delantero Jhon Durán le hicieron una particular consulta, en la que no pudo ocultar su risa, por una comparación de un compañero con 'CR7'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Jhon Durán Zenit
Jhon Durán, futbolista colombiano en el Zenit de Rusia - Foto:
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