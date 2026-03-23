La pregunta viral a Jhon Durán, en la que le involucraron a Cristiano Ronaldo; imperdible reacción

Jhon Durán de a poco va ganándose su lugar en el Zenit de Rusia, equipo con el que ya registra seis partidos en la temporada, luego de salir inesperadamente del Fenerbahce, de Turquía.

El delantero antioqueño ya tiene 2 goles, ambos de penalti, con la camiseta del elenco de San Petersburgo, y está sumando minutos seguidos en los partidos del cuadro ruso, donde comparte con el también colombiano Wilmar Barrios.

Pero como siempre, además de lo que hace en la cancha, Jhon Durán es viral por una reacción particular que tuvo ante una pregunta viral luego del partido del domingo del Zenit 3-1 Dinamo Moscú, donde ingresó al 87' por Sobolev, el goleador del equipo.

Uno de los periodistas en la zona mixta aprovechó que el delantero colombiano compartió con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, de Arabia Saudita, para consultarle quién era mejor, si el astro portugués o su actual compañero Alexander Sobolev.



De inmediato Jhon Durán soltó una carcajada e intentó llamar a 'Sobo' para contarle lo que le estaban preguntando. Después, le dijo al periodista que "la pregunta es muy mala", y en medio de algunos gestos se retiró del lugar, pero su reacción ha sido viral en redes sociales en las últimas horas.



Reacción viral de Jhon Durán en pregunta en la que involucraron a Cristiano Ronaldo:

Jhon Duran’s reaction when asked who is better: Cristiano Ronaldo or Alexander Sobolev.



pic.twitter.com/Yn6vbOCvJ6 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 23, 2026