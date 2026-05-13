Luis Javier Suárez enamoró a viejo club de Faustino Asprilla y Sporting no pone fácil el negocio

Los números de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa han sido extraordinarios, mismos que no han pasado desapercibidos en Europa. El delantero samario se encontraría en la carpeta de otros clubes del 'viejo continente', y en las últimas horas, un exquipo donde militó Faustino Asprilla manifestó un serio interés.

En la prensa deportiva en Portugal precisaron que desde el Newcastle querrían tener al atacante oriundo de Santa Marta en sus filas para la próxima temporada, incluso las 'urracas' ya habrían presentado un oferta formal.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Foto: tomada del X de @SportingCP

"Tal como informamos, el Newcastle está interesado en Luis Suárez, el delantero que ha experimentado un resurgimiento en la élite del fútbol europeo jugando para el Sporting. El internacional colombiano, de 28 años, ha marcado un total de 36 goles en 51 partidos con los 'leones' esta temporada, brilló en la Liga de Campeones y es una de las principales prioridades de las 'urracas'. De hecho, según fuentes de nuestro periódico, el club de la Premier League ya ha pasado de las consultas a las gestiones concretas", escribieron en la página web del diario 'Récord'.



Sporting Lisboa no pone fácil el negocio

El tabloide anteriormente citado precisó que "las 'urracas', respaldadas por su músculo financiero, buscan un delantero que garantice goles inmediatos para competir al más alto nivel en la Premier League", y las características de Suárez Charris encajarían a la perfección.



A raíz de esto, la posición del Sporting Lisboa ha sido clara y no está dispuesto a negociar el precio de su gran estrella. Desde la directiva del club verde de Lisboa se han remitido directamente a la cláusula de rescisión, fijada en la imponente cifra de 80 millones de euros.

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Y es que en los 'leones' una posible venta de Luis Javier no es una necesidad, y sólo la contemplarían si se cubren las exigencias contractuales, ya que el exAlmería es el pilar del proyecto deportivo actual.

