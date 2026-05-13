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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 5?

Las fuertes lluvias, sumado a los duros ascensos y al nerviosismo que se generó, llevaron a que Egan Bernal perdiera puestos, cediendo tiempo con el nuevo líder.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de may, 2026
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Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, tras la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, tras la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Getty Images

El español, Igor Arrieta, le dio su segunda victoria al UAE Team Emirates XRG, en dos días en el Giro de Italia, tras imponerse en la etapa 5, este miércoles 13 de mayo, en Potenza, donde su compañero de fuga, el portugués, Afonso Eulálio, se hizo con la 'maglia rosa' tras un final loco. Ahora, respecto al grupo de favoritos, donde figura Egan Bernal (Netcompany INEOS), arribó siete minutos después.

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
    Getty Images
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A sus 23 años, Arrieta logró su segundo triunfo como profesional después de la modesta clásica de Ordizia del año pasado, después de batir a Eulálio en unas condiciones meteorológicas espantosas. Los dos hombres, que se escaparon en la fuga inicial a unos 60 kilómetros de la meta, rodaron juntos antes de caerse ambos, por separado, en carreteras empapadas. Quien se cayó primero fue Arrieta, a 13,6 kilómetros de la llegada, y luego Eulálio, que se había quedado solo, a 6,5 kilómetros de la meta.

Egan Bernal, ciclista colombiano y favorito a ganar el Giro de Italia 2026 como líder del Netcompany INEOS
Egan Bernal, ciclista colombiano y favorito a ganar el Giro de Italia 2026 como líder del Netcompany INEOS
Getty Images

Reunidos de nuevo, se lanzaron hacia la línea de meta antes de un nuevo giro de guion, cuando Arrieta se equivocó de camino a dos kilómetros de la llegada. Para su fortuna, con toda la potencia y ganas, pudo remontar para darle al UAE su segunda victoria, después de la lograda la víspera por el ecuatoriano, Jhonatan Narváez. Recordemos que esta escuadra perdió a sus cartas más fuertes, Adam Yates, Marc Soler y Jay Vine, producto de una dura caída en la segunda etapa.

En cuanto a Egan Bernal, quien sigue siendo el mejor de los colombianos, cruzó la meta en el puesto 33, a 7' 13'' del ganador del día, Igor Arrieta. Dicho resultado generó que cayera unas cuantas posiciones en la clasificación general, pasando de ser cuarto a noveno, a 6' 16'' del portador de la 'maglia rosa', Afonso Eulálio, pero manteniéndose con los favoritos al título en la lucha, sin mayores problemas, a la espera de que la montaña aparezca.

  1. Igor Arrieta, ciclista español del UAE Team Emirates, celebra la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
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    AFP
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  2. Egan Bernal y Filippo Ganna, dos de las cartas fuertes del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
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