Kylian Mbappé, a "demostrar su compromiso con Real Madrid"; le dieron un plazo

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pidió este miércoles al delantero francés Kylian Mbappé que demuestre su compromiso con el equipo 'merengue' en los últimos tres partidos de la temporada que le quedan al equipo.

Entre tanto, Mbappé ha recibido críticas de la propia afición del club en las últimas semanas, en parte por irse de vacaciones a Cerdeña con su novia la actriz española Ester Expósito durante su recuperación de una lesión en el muslo.

El delantero se perdió la derrota del 'conjunto blanco' ante el Barcelona en el clásico del domingo por La Liga de España, que confirmó al gigante catalán como campeón del torneo por segunda temporada consecutiva y aseguró que los blancos terminaran la temporada con las manos vacías.

"Si está presente, puede completar la sesión de entrenamiento y está disponible, sin duda tendrá algunos minutos... y la oportunidad en estos tres partidos de seguir demostrando el compromiso que tiene con el club", declaró Arbeloa a los periodistas.



El técnico español expresó su esperanza de que el máximo goleador, Kylian Mbappé, pueda jugar y seguir "marcando goles, demostrando, como ya he dicho, el compromiso que tiene con el Real Madrid y eso, como entrenador pero sobre todo como madridista, es lo que me gustaría ver".

Kylian Mbappé, delantero francés, celebra un gol con Real Madrid en Champions League AFP

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Arbeloa afirmó que cree que el capitán de Francia, Mbappé, lo ha dado todo por el equipo, de cara al partido de La Liga del jueves contra el descendido Real Oviedo. Es probable que Mbappé sea objeto de silbidos por parte de los aficionados del equipo 'merengue' en su casa el Santiago Bernabéu.

"Todos mis jugadores lo han hecho, no podría pensar de otra manera, no podría creer que un jugador del Real Madrid no lo dé absolutamente todo por el club, porque entonces no sabría dónde está", dijo Arbeloa.



¿Cuando vuelve a jugar el Real Madrid de Kylian Mbappé?

El próximo enfrentamiento al cual se enfrentara el delantero francés será este jueves 14 de mayo contra el Real Oviedo, en la casa del equipo 'merengue' el Santiago Bernabéu, por la jornada 36 de La Liga de España.