Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nápoles y la decisión final con Romelu Lukaku; ¿afecta a Bélgica para el Mundial 2026?

Nápoles y la decisión final con Romelu Lukaku; ¿afecta a Bélgica para el Mundial 2026?

Tras semanas de conflicto, Romelu Lukaku y el Nápoles finalmente llegaron a un acuerdo. El delantero belga ha tenido una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

Por: EFE
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
Lukaku
Lukaku; jugador del Nápoles y de la Selección de Bélgica
AFP

El delantero belga, Romelu Lukaku, ha pactado con el Nápoles regresar a Bélgica para terminar de recuperarse y preparar el Mundial 2026 con lo que se perderá los dos últimos partidos de la temporada en la Serie A, según informó este miércoles el diario 'Het Nieuwsblad'.

El máximo goleador de la historia de los 'diablos rojos', que este miércoles cumple 33 años, seguirá un programa de trabajo individual y específico, probablemente en el centro federativo de la localidad belga de Tubize, con el objetivo de recuperar la forma física después de una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

  1. Igor Arrieta, ciclista español del UAE Team Emirates, celebra la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    Igor Arrieta, ciclista español del UAE Team Emirates, celebra la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    AFP
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Igor Arrieta en la etapa 5 del Giro de Italia 2026

  2. José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
    José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
    Fotos: Getty Imágenes
    Gol Caracol

    Benfica y la propuesta para Mourinho, ante tentación del Real Madrid; Richard Ríos está atento

La decisión llega tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato del atacante, cuya relación con el club transalpino que entrena Antonio Conte se tensó en los últimos meses por la gestión de su recuperación.

Medios italianos y belgas señalaron recientemente discrepancias entre el entorno del jugador y el Nápoles sobre el lugar y la supervisión de su rehabilitación, después de que el futbolista alegara molestias en los isquiotibiales y la cadera para no viajar con Bélgica a unos amistosos mundialistas y permaneciera en su país para tratarse.

Lukaku ya había sufrido durante la pretemporada una lesión en el muslo izquierdo que le dejó varios meses fuera, y apenas ha podido participar esta campaña: suma siete partidos oficiales con el Nápoles y un gol mientras que en el curso anterior, su primero en la ciudad del sur de Italia, marcó 14 tantos.

Romelu Lukaku, delantero belga, en un partido del Nápoles, por la Serie A de Italia
Romelu Lukaku, delantero belga, en un partido del Nápoles, por la Serie A de Italia
AFP

Publicidad

El internacional belga llegó al Nápoles el 29 de agosto de 2024 procedente del Chelsea, en una operación estimada entonces por medios británicos en unos 30 millones de euros, y firmó hasta junio de 2027.

El fichaje le reunió con Conte, con quien ya había rendido a alto nivel en el Inter de Milán y, un año después, llegó al club italiano procedente del Manchester City su compañero en la selección Kevin de Bruyne, quien también ha firmado una temporada marcada por las lesiones. Bélgica disputará el Mundial de 2026 en el grupo G, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Si entra en la lista final de Rudi Garcia, Lukaku afrontará su cuarto Mundial, tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

  1. Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
    Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
    Getty Imágenes
    Gol Caracol

    Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

  2. Hugo Rodallega marcó triplete en triunfo 4-0 de Santa Fe sobre América, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
    Hugo Rodallega marcó triplete en triunfo 4-0 de Santa Fe sobre América, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
    Foto tomada del X @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    ¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la opción de ir a Selección Colombia?; posición firme

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Romelu Lukaku

Selección Bélgica

Publicidad

Publicidad

Publicidad