El futbolista colombiano en México que empujó un árbitro y se fue expulsado; es centro de críticas

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El Puebla perdió 2-1 con Santos Laguna en la fecha 12 de la Liga MX, en un partido que quedó marcado también por una expulsión del atacante colombiano Edgar Guerra, quien empujó a un árbitro y no lo perdonaron en el balompié mexicano.
Al ser sustituido al minuto 62, el delantero ex Millonarios se acercó al cuarto colegiado, mientras se realizaban los cambios, lo 'pecheó' y luego de eso lo empujó. Por supuesto, le avisaron al juez central e instantes después le mostró la tarjeta roja.
Esta acción de Edgar Guerra está siendo criticada por la prensa mexicana y algunos hinchas del Puebla, ya que la sanción por su expulsión sería de varias fechas y será una baja sensible para el equipo. De hecho, desde el Club León, club dueño de sus derechos, algunos aficionados lo tildan de "conflictivo".
Edgar Guerra protagonizó un momento insólito: tras haber salido de cambio, fue expulsado al 60’ por empujar y golpear al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz. 🟥pic.twitter.com/xgGKqrgdZu— PressPort (@PressPortmx) March 23, 2026