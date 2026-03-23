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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El futbolista colombiano en México que empujó un árbitro y se fue expulsado; es centro de críticas

El futbolista colombiano en México que empujó un árbitro y se fue expulsado; es centro de críticas

Se trata del ex Millonarios, Edgar Guerra, actual jugador del Puebla en la Liga MX, quien está siendo señalado por su actitud luego de agredir al cuarto árbitro en partido contra Santos Laguna.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Edgar Guerra Puebla Santos Laguna
Edgar Guerra empuja al cuarto árbitro en Puebla vs Santos Laguna - Foto:
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