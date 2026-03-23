El futbolista colombiano en México que empujó un árbitro y se fue expulsado; es centro de críticas

El Puebla perdió 2-1 con Santos Laguna en la fecha 12 de la Liga MX, en un partido que quedó marcado también por una expulsión del atacante colombiano Edgar Guerra, quien empujó a un árbitro y no lo perdonaron en el balompié mexicano.

Al ser sustituido al minuto 62, el delantero ex Millonarios se acercó al cuarto colegiado, mientras se realizaban los cambios, lo 'pecheó' y luego de eso lo empujó. Por supuesto, le avisaron al juez central e instantes después le mostró la tarjeta roja.

Esta acción de Edgar Guerra está siendo criticada por la prensa mexicana y algunos hinchas del Puebla, ya que la sanción por su expulsión sería de varias fechas y será una baja sensible para el equipo. De hecho, desde el Club León, club dueño de sus derechos, algunos aficionados lo tildan de "conflictivo".



Así fue el empujón del colombiano Edgar Guerra a un árbitro en México: