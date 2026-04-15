Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La prensa brasileña, sin contemplaciones con Marino Hinestroza; rajado en Vasco da Gama

La prensa brasileña, sin contemplaciones con Marino Hinestroza; rajado en Vasco da Gama

Luego de la derrota del Vasco da Gama en la Copa Sudamericana contra Audax Italiano de local, Marino Hinestroza fue señalado duramente en los medios de Brasil.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza en la formación del Vasco da Gama vs. Audax Italiano, en la Copa Sudamericana.
Marino Hinestroza en la formación del Vasco da Gama vs. Audax Italiano, en la Copa Sudamericana.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad