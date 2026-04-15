La prensa brasileña, sin contemplaciones con Marino Hinestroza; rajado en Vasco da Gama

Vasco da Gama perdió en su segunda salida en la Copa Sudamericana 2026, al caer en condición de local 1-2 frente al Audax Italiano. En dicho compromiso por el Grupo G de la 'otra mitad de la gloria' fueron titulares los colombianos Marino Hinestroza y Carlos Cuesta, mientras que Carlos Andrés Gómez entró de cambió para la segunda parte, y Johan Rojas, permaneció en el banco de suplentes.

No fue la mejor actuación ni para el 'gigante de la colina' ni para los 'cafeteros'; la prensa brasileña apuntó con toda por sus actuaciones en el campo de juego del Estadio Sao Januário. El más señalado, el 'rajado' fue Hinestroza Angulo.

¿Qué dijeron de Marino Hinestroza en la prensa brasileña tras derrota de Vasco da Gama contra Audax Italiano?

Como es habitual tras un compromiso de esta trascendencia, en los medios de aquella nación salieron las habituales calificaciones y las reseñas sobre la actuación de los protagonistas. Con respecto al exAtlético Nacional no tuvieron contemplaciones.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama AFP

"El peor jugador del equipo. Realizó varios pases hacia atrás y falló algunos regates. Sigue demostrando que su ritmo es diferente al del resto de la plantilla. Fue sustituido en el descanso y, una vez más, dio la impresión de no haber aprovechado su oportunidad", escribieron de Marino en la página web del diario 'Globo Esporte'.



Además, dicho tabloide le otorgó una puntuación de tres sobre diez, mientras que los 'torcedores' del Vasco da Gama lo puntuaron con uno.



¿Cómo va Vaco da Gama en la Copa Sudamericana?

Los dirigidos por Renato Gaúcho ocupan el último lugar en la tabla de posiciones del Grupo G con una unidad, en dos compromisos disputados en el certamen de la Conmebol. La zona es liderada por Olimpia que juega este miércoles frente a Barracas Central.



¿Cuándo vuelve a jugar Vasco da Gama en la Copa Sudamericana?

El equipo, que tiene en sus filas a Marino Hinestroza, volverá al ruedo en el certamen continental el próximo jueves 30 de abril, cuando reciba Estadio Sao Januário a Olimpia. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia. Antes, de este reto continental tendrá participación en el Brasileirao enfrentando a rivales fuertes como el Sao Paulo.