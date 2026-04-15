Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El día en el que Bayern Múnich goleó 9-1 a Real Madrid; "parecían unos aviones"

El día en el que Bayern Múnich goleó 9-1 a Real Madrid; "parecían unos aviones"

Un hecho bastante particular se presentó hace años en un duelo de fogueo entre Bayern Múnich y Real Madrid, mismos equipos que jugarán un partido de alto voltaje en la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
Karl-Heinz Rummenigge, histórico de la Selección Alemania y del Bayern Múnich.
Karl-Heinz Rummenigge, histórico de la Selección Alemania y del Bayern Múnich.
Getty Imágenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad