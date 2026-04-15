El día en el que Bayern Múnich goleó 9-1 a Real Madrid; "parecían unos aviones"

Cuando todo el mundo habla de Bayern Múnich vs. Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/2026, con los bávaros con un 2-1 a favor logrado hace una semana en capital española; apareció un viejo recuerdo. En la historia del fútbol, hay resultados que, aunque se produzcan en el marco de un simple juego de fogueo, quedan grabados a fuego por su dimensión estadística y emocional. El 5 de agosto de 1980, el Estadio Olímpico de Múnich fue testigo de una de las humillaciones más grandes sufridas por el cuadro 'merengue': una estrepitosa caída 9-1 contra un Bayern de Múnich que, en palabras del defensor Antonio García Navajas, "parecía un equipo de aviones".

El Real Madrid de Vujadin Boskov llegaba a la cita con el cartel de campeón de Liga y Copa en España (temporada 79-80), pero con las piernas pesadas tras apenas ocho días de pretemporada. En contraste, el Bayern estaba a solo diez días de iniciar la Bundesliga —torneo que terminaría ganando— y exhibía una forma física arrolladora, que desnudó las carencias blancas desde el pitazo inicial.

Lo que debía ser una prueba de nivel se convirtió en un calvario para el portero Mariano García Remón. Sin figuras clave como Vicente del Bosque o Juanito, el Madrid se vio desbordado por una maquinaria bávara que no tuvo piedad:

Dieter Hoeness: El hermano de Uli fue la gran pesadilla de la noche con un hat-trick .

El hermano de Uli fue la gran pesadilla de la noche con un . Karl-Heinz Rummenigge: El astro alemán aportó un doblete a la cuenta.

El astro alemán aportó un doblete a la cuenta. Goleada Coral: Paul Breitner, Kurt Niedermayer, Wolfgang Kraus y Pasi Rautiainen completaron la histórica cifra.

Al descanso, el marcador ya lucía un humillante 7-0, reflejando la diferencia abismal de velocidad y ritmo competitivo entre ambos conjuntos.



El Madrid solo pudo descontar en el minuto 81 gracias a un penalti ejecutado por Laurie Cunningham, cuando la pesadilla ya estaba consumada.

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Aquel 9-1 fue el sombrío presagio de lo que sería la temporada 1980-81 para el llamado "Madrid de los Garcías". A pesar de su resiliencia, el equipo cerró el curso sin lograr título alguno.

Aquel preparatorio en Múnich no fue solo un partido perdido; fue la demostración física de que, ante la élite alemana de la época, el talento español aún estaba a un paso de distancia en potencia y preparación.

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Paul Breitner, histórico de la Selección Alemania y del Bayern Múnich. AFP

ARTICULO ELABORADO CON LA IA GEMINI

