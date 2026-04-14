Carlos Cuesta, expulsado, y Marino Hinestroza, sin brillo, en dura caída 1-2 de Vasco con Audax

En un resultado histórico para los visitantes y ante la mirada de sus propios hinchas en el estadio de Sao Januario; el Vasco da Gama brasileño hizo este martes una mala presentación en la Copa Sudamerciana y cayó 2-1 con Audax Italiano, de Chile.

En Vasco fueron titulares los colombianos Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, quienes tuvieron una noche para olvidar. Y es que Cuesta salió expulsado en el tramo final del compromiso y un penalti por falta suya fue traducido en gol por parte de Franco Troyanski. El otro tanto de los chilenos fue obra de Michael Vadulli. El descuento del conjunto de Río de Janeiro lo anotó Brenner Souza.

En el caso de Hinestroza no pudo desequilibrar, quedó nuevamente en deuda jugando con su club en calidad de local y fue reemplazado para el segundo tiempo para darle paso a Thiago Mendes.

Hay que apuntar igualmente que al minuto 66, el extremo Carlos Andrés Gómez fue mandado a la cancha para sustituir a Spinelli. El hombre de la Selección Colombia intentó ser desequilibrante por la banda izquierda, pero fue controlado por los corajudos defensores de Audax.



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El equipo de Brasil jugó en desventaja desde el minuto 34 por una doble amarilla a João Pedro, hecho que dificultó la tarea en el terreno de juego.

El conjunto carioca pagó con la derrota en el estadio de São Januário el planteamiento del técnico Renato Gaúcho de salir con una alineación plagada de suplentes, lo que limitó sus opciones ofensivas.

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Así, Audax empató en el liderato del grupo G con Olimpia, ambos con 3 puntos. El equipo paraguayo aún no ha entrado en campo en la segunda jornada y recibe este miércoles al argentino Barracas Central, que tiene un punto, al igual que Vasco da Gama.

En el grupo, solo pasará a octavos de final el primer clasificado. El segundo jugará una eliminatoria previa ante un eliminado de la Libertadores