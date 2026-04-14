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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Cuesta, expulsado, y Marino Hinestroza, sin brillo, en dura caída 1-2 de Vasco con Audax

Carlos Cuesta, expulsado, y Marino Hinestroza, sin brillo, en dura caída 1-2 de Vasco con Audax

En juego de la Copa Sudamericana jugado este martes, Vasco da Gama contó con la presencia de Cuesta, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez, quien entró para la parte complementaria.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, expulsado en Vasco da Gama - Foto:
AFP

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