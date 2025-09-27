León busca nuevo director técnico, pero se filtran detalles de la salida de Eduardo Berizzo

En la Liga MX, la más reciente derrota de León contra Juárez por 2-0 dejó consecuencias importantes para la escuadra de Guanajuato, que decidió darle salida al director técnico Eduardo Berizzo, que no pasaba por su mejor momento al no cosechar los mejores resultados en el último tiempo. Por lo tanto, el colombiano James Rodríguez deberá esperar al nuevo reemplazo del argentino y afrontar una nueva y pequeña adaptación.

En el primer semestre de este 2025, Berizzo logró clasificar a León a los playoffs del torneo clausura, sin embargo, para la segunda parte del año, el nivel del conjunto es 'Esmeralda' bajó considerablemente y ahora están remando para avanzar a instancias finales del campeonato.

'La fiera' está estudiando hojas de vida para nombrar a su entrenador, no obstante, la prensa reveló en las últimas horas detalles de la salida de Berizzo. "Decisión de mutuo acuerdo, va a cobrar hasta el último día trabajado. La decisión ya está tomada luego de la derrota 2-0 con Juárez. Están buscando entrenador y todavía no hay nombres o candidatos posibles sobre la mesa", contó el periodista César Luis Merlo.

🚨Más detalles de la salida de Eduardo Berizzo de León. 📹⬇️ pic.twitter.com/AtOrwJtLuu — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 27, 2025

Lo cierto es que el próximo sábado 4 de octubre, León tendrá un duro reto frente a Toluca, el vigente campeón del fútbol mexicano que además marcha segundo con 22 unidades en la tabla de posiciones del actual campeonato.

Así fue la primera victoria de la historia de Juárez sobre León en condición de local

El conjunto de Martín Varini tuvo varias llegadas en la primera parte. Tanto el Puma José Luis Rodríguez como Madson fueron incisivos pero no lograban anotar; sin embargo, en la recta final del primer tiempo tod cambio gracias a una falta.

El Puma fue derribado dentro del área, por lo que, tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió sancionar un penal a favor de los locales. Óscar Estupiñán fue el encargado de ejecutar la falta y lo hizo con maestría para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Juárez duplicó la ventaja gracias a un remate dentro del área de José Luis Rodríguez, que aunque se desvió en un defensor, ya llevaba dirección de portería y así concluyó el marcador, con un 2-0 para los locales que los mantiene peleando por el pase directo a Liguilla.