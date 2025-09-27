Falcao García tuvo un emotivo gesto con Millonarios durante el derbi madrileño

Este sábado el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid dejó un espectáculo vibrante con siete goles en el Riyadh Air Metropolitano, donde los colchoneros golearon 5-2 a su eterno rival. Entre los invitados especiales estuvo Radamel Falcao García, quien marcó una época en el 'colchonero', y hoy sigue siendo una figura admirada por la afición rojiblanca.

El goleador histórico de la Selección Colombia asistió al compromiso acompañado de su hijo Jedediah y compartió tribuna con otras leyendas del club español. Más allá de la fiesta de goles en el Metropolitano, el samario se convirtió en noticia en Colombia por un gesto que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que lo volvió a vincular con Millonarios, su último club profesional.

Falcao García no se olvida de Millonarios

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Aunque sus compromisos comerciales lo mantienen viajando, Falcao aprovechó el derbi madrileño para enviar un mensaje especial a los hinchas azules. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó varias imágenes de su paso por el Metropolitano. Sin embargo, una foto en particular capturó la atención: el 'Tigre' con la camiseta de Millonarios durante un partido disputado en el Atanasio Girardot.

"Vamos equipo", escribió Falcao junto a la postal, un mensaje que se interpretó como un guiño a sus excompañeros, quienes este sábado se medirán frente a Atlético Nacional en Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025.

El detalle no pasó desapercibido para la hinchada embajadora, que aún recuerda con cariño el paso del delantero por Bogotá. En su temporada con Millonarios, Falcao jugó 29 partidos oficiales y anotó 11 goles, dejando huella en un equipo que lo recibió como ídolo y al que ayudó a competir en instancias definitivas del campeonato.

La publicación llega justo en la antesala de un nuevo clásico entre azules y verdes, un duelo que siempre genera expectativa y que, de manera curiosa, revive un recuerdo especial para el propio Falcao: la última vez que Millonarios enfrentó a Nacional por liga fue el pasado 16 de junio, cuando los bogotanos se impusieron 1-0 en el Atanasio con gol del propio samario.

Falcao García y su historia en Instagram @falcao/Instagram

Falcao y su difícil experiencia en Bogotá

En días pasados. Falcao también ofreció una entrevista a Mario Suárez en la que habló de lo que significó su paso por Bogotá y su experiencia en el fútbol colombiano.

"Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza gastronómica, cultural. Es muy difícil la movilidad y para nosotros como familia hacer vida normal termina siendo complejo, porque no puedo ir a un centro comercial. Si vas a un restaurante o al cine, toca por otra puerta. La gente no lo entiende", reconoció el exjugador del Chelsea y Manchester United.

Además, se refirió a las diferencias futbolísticas que encontró tras años en Europa: "Para mí conocer el fútbol colombiano me ha costado tiempo, las canchas no son como las de Europa. Lo sufres, juegas en campos que parece que estás entrenando en arena. El juego termina siendo lento y eso te come las piernas", aseguró.