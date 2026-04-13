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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Neyser Villarreal hizo gol en Cruzeiro, pero no convence; “marcó, pero falló otras tres claras”

Neyser Villarreal hizo gol en Cruzeiro, pero no convence; “marcó, pero falló otras tres claras”

El joven atacante colombiano Neyser Villarreal anotó en la remontada 2-1 de Cruzeiro sobre Bragantino, y aunque hay reconocimiento por su mejoría, no dudan en exigirle más en Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Neyser Villarreal Cruzeiro
Neyser Villarreal, futbolista colombiano en Brasil - Foto:
Cruzeiro Oficial

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