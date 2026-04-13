Neyser Villarreal hizo gol en Cruzeiro, pero no convence; “marcó, pero falló otras tres claras”

Neyser Villarreal va de a poco ganándose su lugar en el Cruzeiro, de Brasil, y respondiendo a la confianza del equipo de Belo Horizonte que lo contrató tras salir libre de Millonarios. En la noche de lunes se reportó con un golazo en la remontada y posterior victoria 2-1 sobre Bragantino.

Y a pesar de la importante anotación del joven atacante colombiano, en la prensa y los hinchas siguen esperando un nivel más alto de su parte, para que en lo colectivo también puedan mejorar.



Neyser Villarreal y el análisis en Brasil

El medio 'Globo Esporte' en su habitual opinión y calificación de los futbolistas tras los partidos, le dio una nota de 7.5/10 al futbolista colombiano, y aunque le reconoció aspectos positivos de su presencia en la cancha, el tema de la efectividad es algo que ha generado inquietud, como viene pasando con otros jugadores de nuestro país en el Brasileirao.

"El jugador se mostró más relajado durante el partido y se proyectó más al ataque. Marcó un golazo, pero falló otras tres ocasiones claras", escribió el citado diario brasileño sobre la actuación de Neyser Villarreal en el duelo frente al Bragantino. En cuanto a la nota que le dieron los hinchas, fue más baja, con un 6.4/10.

Néyser Villarreal en acción con el Cruzeiro - Foto: Cruzeiro Oficial

El ex Millonarios ya registra tres goles en la temporada del Brasileirao con la camiseta del Cruzeiro, marcándole a Vasco da Gama, Athletico Paranaense, y el que consiguió este lunes. Además, ya tiene seis encuentros disputados, aunque no todos han sido de titular.



El próximo partido del equipo de Neyser Villarreal será este miércoles 15 de abril, de local, frente a Universidad Católica (Chile), por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el partido pasado el colombiano no sumó minutos en este certamen internacional de la Conmebol, en el triunfo 0-1 sobre Barcelona (Ecuador).