Linda Caicedo inició el 2026 a puro gol: vea acá su anotación con Real Madrid femenino vs. Sevilla

Linda Caicedo inició el 2026 a puro gol. La delantera colombiana dijo 'presente' en el marcador con Real Madrid femenino, que recibió este sábado en el Alfredo Di Stéfano al Sevilla, en una nueva jornada de la Liga F.

La número '18' de las 'merengues' extendió su buen momento, ya que culminó el año anterior con goles y gratas presentaciones que la llevaron a ser elegida como la jugadora del mes de diciembre.

Volviendo a la contienda ante Sevilla, Linda Lizeth fue la encargada de poner el 1-0 en el tablero. Tras una asociación con Caroline Weir, la colombiana definió magistral, con pierna zurda y dejando sin opciones a la golera rival.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid. X de @realmadridfem

Vea acá el gol de Linda Caicedo con Real Madrid femenino vs. Sevilla por la Liga F:

🤩 Cuando se juntan Caroline Weir y Linda Caicedo pasan cosas como esta



🙌 Disfrútalo en @DAZN_ES #LigaFMoeve | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/YPpfRxRTBP — Liga F (@LigaF_oficial) January 10, 2026