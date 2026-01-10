Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo inició el 2026 a puro gol: vea acá su anotación con Real Madrid femenino vs. Sevilla

Linda Caicedo inició el 2026 a puro gol: vea acá su anotación con Real Madrid femenino vs. Sevilla

La delantera vallecaucana extendió su buen momento con Real Madrid, y este sábado, logró convertir un buen gol que generó los aplausos en el Alfredo Di Stéfano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo festeja el tanto que marcó con Real Madrid frente al Sevilla en la Liga F.
Linda Caicedo festeja el tanto que marcó con Real Madrid frente al Sevilla en la Liga F.
X de @LigaF_oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad